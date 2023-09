Spółka Janusza Palikota zadłużona na ponad 175 mln zł

Holding alkoholowy w pierwszej połowie sierpnia złożył do sądu wniosku o uruchomienie postępowania układowego. Wynika to z faktu, że jeden z inwestorów spółki zawnioskował o postępowanie sanacyjne i upadłość. Janusz Palikot, prezes i główny akcjonariusz MPWiW, napisał w komunikacie, że podjęta została decyzja o złożeniu wniosku do sądu o uruchomienie postępowania zatwierdzającego układ z wierzycielami dla Manufaktury Piwa Wódki i Wina oraz Tenczyńskiej Dystrybucji.

„W ramach postępowania restrukturyzacyjnego aktywa Grupy MPWiW będą chronione przez sąd przed próbami rozparcelowywania ich w ramach odrębnych postępowań wszczynanych przez wierzycieli” – czytamy.

Holding nie wykorzystuje swojego potencjału

Reprezentujący inwestorów firmy Marek Maślanka poinformował, że holding tylko w 20 proc. wykorzystywał swoje możliwości produkcji piwa, a w przypadku wódki nie uruchomił własnej produkcji. Powiedział też, że browar ma bardzo duży potencjał produkcji wysokiej jakości piw kraftowych i destylatów, a potrzeba inwestycji kosztujących ok. 1 mln zł. Rozpoczęcie produkcji jest planowane na czwarty kwartał br.

Na razie holding korzysta z browaru w Niechanowie, realizując tam produkcję z wykorzystaniem własnych urządzeń. Maślanka przekonuje, że firma ma „ogromne możliwości biznesowe”.

Obecnie średnie wpływy sprzedażowe holdingu wynoszą ok. 5 mln zł. Od 2020 roku firma wprowadziła na rynek 46 produktów z kategorii piw (licząc osobno poszczególne edycje), 15 wódek, siedem okowit, cztery wina i dwie whisky.





Maślanka podał też, że na koniec lipca br. łączne zadłużenie zewnętrzne holdingu sięgało 166 mln zł, z czego 142,2 mln zł w formie pożyczek, 21,9 mln zł obligacji, a 1,7 mln zł weksli. Odsetki naliczone od tego długu wynosiły natomiast 11 mln zł. Na samą spółkę Manufaktura Piwa Wódki i Wina przypadało 80,49 mln zł pożyczek (z czego 4,34 mln zł to obligacje) plus 22,09 mln zł obligacji, a na Tenczynek Dystrybucję – 59,02 mln zł. Na pożyczki zaciągnięte przez Manufakturę Piwa Wódki i Wina składało się 19 mln zł od dużych inwestorów, 49,9 mln zł za pośrednictwem funduszu oraz 6 mln zł poprzez inny podmiot.

Czytaj też:

Koniec browaru w Leżajsku. Pracę straci 400 osóbCzytaj też:

Firma Palikota składa wniosek do sądu. Pisze o „politycznych atakach”