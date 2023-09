Vinted rozszerza działalność na kolejny kraj. Od 5 września darmowa wysyłka

Vinted ruszyło ze swoją działalnością w Danii na początku września. Pozwoli to mieszkańcom tego kraju kupować i sprzedawać używane ubrania w myśl idei zero waste. Okazuje się jednak, że będą mogli oni dokonywać transakcji nie tylko pomiędzy obywatelami swojego państwa. Otwarcie się rynku duńskiego pozwala na poszerzenie bazy ofert także dla klientów z Polski.

Vinted wspiera polskich użytkowników

W związku z wejściem na nowy rynek, Vinted przygotowało specjalną ofertę. Do 30 września polscy sprzedawcy nie poniosą kosztów wysyłki do Danii. Małe, średnie i duże paczki mogą być wysłane całkowicie za darmo. Oferta nie dotyczy ciężkich przedmiotów z kategorii Dzieci, Dom, Zwierzęta i Rozrywka.

Brak opłat obowiązuje wyłącznie w momencie wysyłki z użyciem etykiety wysyłkowej wygenerowanej na Vinted. Należy również zwrócić uwagę na sposób dostawy. Bez opłat dostępna jest tylko opcja transportu przesyłki kurierem firmy DPD.

Regularny rozwój aplikacji

Wejście na rynek duński to nie jedyna nowość, którą mogą pochwalić się właściciele platformy. 16 maja 2023 roku Vinted pojawiło się na rynku rumuńskim. Mogą korzystać z niego również polscy użytkownicy. Dodatkowo do 17 września można skorzystać z opcji darmowej wysyłki do tego kraju. Możliwe jest to za pośrednictwem ORLEN Paczki.

Pomiędzy otwarciem dwóch nowych rynków, Vinted wprowadziło jeszcze jedną nowość, dotyczącą samej obsługi serwisu. 16 sierpnia pojawiła się możliwość wyszukiwania rzeczy po ich materiale.

Sprzedający w trakcie wprowadzania produktów mogą wybrać 3 materiały, które najlepiej opisują daną rzecz. Kupujący natomiast opcję Materiał znajdą w filtrach wyszukiwania, zaraz obok Rozmiaru, Marki i Koloru.

Rosnąca popularność Vinted

Vinted jest platformą internetową pozwalającą na sprzedaż i wymianę używanej odzieży. Serwis powstał w 2008 roku w Litwie dzięki pomysłowości dwóch osób. Obecnie biura firmy znajdują się w 5 krajach Europy, które wspierają kilkanaście międzynarodowych rynków. Działania platformy opierają się na idei zero waste — ponowne wykorzystywanie produktów celem zmniejszenia konsumpcji, a co za tym idzie – ochrony środowiska.

Dokonywanie zakupów na platformie Vinted jest bezpłatne. Należy jednak do kwoty ustalonej przez sprzedawcę doliczyć opłatę za ochronę kupujących. Wynosi ona stałą kwotę 2,90 zł + 5 procent wartości kupowanego przedmiotu. Całkowita kwota opłaty widoczna będzie w podsumowaniu transakcji. Sprzedawcy nie ponoszą żadnych opłat z tytułu wystawienia ogłoszenia.

Czytaj też:

Użytkowanie zamiast posiadania. Renault szeroko uśmiecha się do „zetek”Czytaj też:

Polacy chętnie dają rzeczom drugie życie. Liczba second handów przestała spadać