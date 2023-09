Branża paliwowa podsumowała wakacyjne promocje. Rekordowa sprzedaż

Pod koniec czerwca Daniel Obajtek, prezes Orlenu ogłosił wakacyjną promocję na paliwo. Szef multienergetycznego giganta zaznaczył, że obniżka cen benzyny będzie obowiązywała przez dwa miesiące — od 30 czerwca do 31 sierpnia 2023 roku. Posiadacze aplikacji lub plastikowej karty Vitay płacili 30 groszy taniej na każdym litrze. Dodatkowe upusty przewidziano dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Dla nich obniżka wynosiła 40 groszy na litrze. Cenowy upust dotyczył czterech tankowań miesięcznie, do 50 litrów za każdym razem.

Orlen wprowadził wakacyjną promocję. Pozostali gracze także obniżyli ceny

Na letnią obniżkę cen paliw wprowadzoną przez Orlen błyskawicznie zareagowali pozostali gracze na rynku. Nowe cenniki wraz z przysługującymi rabatami dla klientów ogłosiły na początku wakacji m.in. stacje: Circle K, BP Polska, Shell, Moya, czy Amic Energy. Jako ostatnia o nowych użytkowników zaczęła rywalizować spółka MOL Polska.

Węgierska firma, która od niedawna działa na polskim rynku, dość szybko zdobywała nowych klientów — w ciągu pięciu dni od uruchomienia programu lojalnościowego, zarejestrowała 100 tys. nowych kierowców. Dzięki aplikacji kierowcy mogli każdorazowo korzystać z rabatów: 35 gr/l na dowolne paliwa EVO (standardowe) lub LPG oraz zniżkę 45 gr/l na paliwo EVO Plus (premium). Promocja obowiązywała także na stacjach Lotos, które należą do węgierskiej spółki, ale nie zmieniły jeszcze szyldu.

Ceny paliw. Firmy podsumowały wyniki sprzedaży

Na efekty nie trzeba było długo czekać. Wakacyjne promocje paliw bardzo szybko przypadły do gustu wielu kierowcom. Z upustów cenowych korzystało dziennie kilkaset tysięcy klientów.



Po zakończeniu letniej obniżki cen paliw firmy podsumowały wyniki sprzedaży swoich produktów. – Tegoroczna edycja wakacyjnej promocji na stacjach Orlen okazała się rekordowa. W okresie od 30 czerwca do 28 sierpnia zrealizowanych zostało o 15 proc. więcej kuponów promocyjnych, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego — informuje biuro prasowe Orlenu.

Rekordowa sprzedaż Orlenu w lipcu i sierpniu

Tylko w pierwszym tygodniu na stacjach Orlenu aktywowano ponad 1,35 mln kuponów rabatowych. W ciągu dwóch miesięcy spółka zrealizowała ponad 14,1 mln kuponów. Aż 38 proc. sprzedanego paliwa została zakupiona z zastosowaniem promocyjnej ceny. Z wyliczeń Orlenu wynika, że liczba pobrań aplikacji Vitay wzrosła o 16 proc.

Łącznie od rozpoczęcia wakacyjnej promocji, czyli od 30 czerwca do 28 sierpnia, liczba użytkowników aplikacji zwiększyła się o ponad 600 tysięcy. „Obecnie mamy już ponad 5 mln użytkowników aplikacji Orlen Vitay” — zaznacza paliwowy gigant.

MOL Polska będzie kontynuował letnie upusty

Z wakacyjnej sprzedaży cieszą się również przedstawiciele MOL Polska, którzy właśnie poinformowali o przedłużeniu promocyjnej zniżki na paliwa EVO i EVO Plus. „Liczba użytkowników programu lojalnościowego MOL Move w ciągu sześciu tygodni osiągnęła 500 tys. To najszybszy przyrost we wszystkich krajach Grupy MOL” – informuje spółka w komunikacie prasowym.

– Nasi klienci oczekują przede wszystkim wysokiej jakości paliw w przystępnych cenach. Cieszę się, że tak wielu polskich kierowców doceniło atrakcyjność cenową promocji wakacyjnej, dostępnej w naszym nowym programie lojalnościowym MOL Move — powiedział Richard Austen, prezes zarządu MOL Polska.

– Mimo wymagającej sytuacji w branży paliw zdecydowaliśmy się na kontynuację działań istotnie obniżających wysokość rachunku za tankowanie na naszych stacjach MOL i Lotos, w tym oferowanie kuponów ze zniżką do 45 groszy na litrze – dodał.

