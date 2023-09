Poczta Polska wyprzedaje grunty. Jest też dobra wiadomość dla kupujących na Allegro

Poczta Polska od dawna wyprzedaje swoje nieruchomości i nie ma w tym niczego nietypowe. Jak donosi jednak „Rzeczpospolita”, wyprzedaż nieruchomości przybiera na sile. Na licytację trafiły właśnie grunty na warszawskiej Woli (tylko dwie z działek wyceniane są na niemal 250 mln zł), w Katowicach i Bydgoszczy, a warszawska sortownia stała się przedmiotem zabezpieczenia kredytu.

Niepokojące jest, podsumowuje gazeta, że Pieniądze nie są Poczcie Polskiej potrzebne na ambitne inwestycje, lecz do utrzymania płynności finansowej.

Związkowcy z Poczty Polskiej zapowiadają strajk

Świadomi trudnej sytuacji są pracownicy firmy. 26 związków zawodowych reprezentujących pocztowców żąda podwyżki o 800 zł miesięcznie od października, „Solidarność” podbija stawkę do 1000 zł.

„Niespełnienie naszego żądania w terminie 14 dni będzie równoznaczne z wejściem Związku w spór zbiorowy z pracodawcą” – napisano w komunikacie opublikowanym przez Związek Zawodowy Pracowników Poczty.

Powodem zapowiadanego strajku są niskie wynagrodzenia. Związkowcy informują, że 70 proc. z ponad 60 tys. pracowników Poczty Polskiej zarabia pensję minimalną (od 1 lipca 3600 zł). Dlatego Wolny Związek Zawodowy Pracowników Poczty (WZZPP) zwrócił się do zarządu spółki o natychmiastowe ustalenie najniższego wynagrodzenia w firmie powyżej ustawowego minimum. Domaga się też waloryzacji wynagrodzeń o poziom inflacji za poprzedni rok lub nie mniej niż 5 proc.

Firma wyjaśnia, że nie ma dodatkowych 600 mln zł na podwyżki, gdyż znajduje się w złej kondycji finansowej.

Jak nieoficjalnie ustaliła „Rzeczpospolita”, od stycznia do końca lipca straty spółki sięgnęły 400 mln zł. Złe wyniki są efektem gwałtownie spadającego zainteresowania przesyłkami listowymi i niewykorzystanymi szansami na to, by konkurować z operatorami w rodzaju inPost.

Allegro współpracuje z Pocztą Polską

Dziś Allegro ogłosiło, że wprowadza do oferty nowy rodzaj przesyłek. W ramach „Mini Przesyłki” będzie można wysyłać i odbierać niewielkie oraz lekkie paczki. Do zamawiających dostarczy je Poczta Polska. Maksymalny wymiar przesyłki określono na: 32,5 cm x 23 cm x 2 cm, a wagę na 500 g.

Aby uruchomić opcję Allegro Mini Przesyłka i dodać ją do listy dostępnych rodzajów przesyłek, sprzedający musi w „Ustawieniach” wejść do swoich cenników. Następnie wybrać opcję „wysyłam z Polski oraz do Polski”. Z kolei w sekcji „Rozliczasz się z Allegro” należy zaznaczyć metodę „Allegro Mini Przesyłka”. Koszt przesyłki to 3,99 zł.

