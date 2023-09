UOKiK stawia zarzuty sieci sklepów Carrefour. To kolejna taka akcja

„Carrefour Polska może nieuczciwie wykorzystywać przewagę kontraktową wobec dostawców produktów rolno-spożywczych”. Taki komunikat pojawił się w poniedziałek, 11 września na stronie UOKiK.

Jest to jeden ze skutków monitorowania relacji dużych sieci handlowych z dostawcami produktów rolno-spożywczych. Z raportów wynika, że Carrefour może nieuczciwie wykorzystywać przewagę kontraktową.

Nieuczciwe praktyki Carrefour Polska

Prezes UOKiK stale monitoruje relacje dużych sieci handlowych z dostawcami produktów. Na tej podstawie powstały dwa raporty — o rabatach stosowanych przez sieci handlowe oraz o opłatach okołosprzedażowych.

Okazało się, że w raporcie znalazły się przykłady nieuczciwych praktyk. Były nimi żądania od dostawców opłat za usługę rozwożenia produktów z magazynów centralnych do poszczególnych sklepów detalicznych.

„Centralna dystrybucja towarów jest integralną częścią modelu biznesu sieci handlowych i leży w ich interesie, dlatego niedopuszczalne jest żądanie od dostawców opłat za transport z głównego magazynu do sklepów. W rzeczywistości jest to przerzucenie przez sieć kosztów własnej działalności na kontrahentów. Ta nieuczciwa praktyka może dotyczyć spółki Carrefour Polska. Za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej grozi jej kara do 3 proc. obrotu” – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

UOKiK wszczął postępowanie

W interesie przedsiębiorcy leży dystrybucja towarów do poszczególnych sklepów, nawet jeśli miałby to realizować nieodpłatnie. Jednak ustalenia powstałe między UOKiK a dostawcami produktów rolno-spożywczych wskazują, że nie do końca tak to działa. Niektóre podmioty na własny koszt wykonują czynności związane z rozwożeniem towarów z centrum dystrybucyjnego do placówek detalicznych.

Oprócz wszczęcia postępowania wyjaśniającego UOKiK kieruje apel do przedsiębiorców i rolników o zgłaszanie tego typu spraw. Dotyczy to momentu, w którym działamy w branży rolno-spożywczej, a nasz kontrahent wykorzystuje swoją przewagę. Dla tego typu incydentów utworzono osobny formularz zgłoszeń, dostępny na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Auchan i Intermarche również z zarzutami

Działania UOKiK wymierzone w sieć Carrefour nie są jedynymi dotyczącymi opłat za przewożenie towarów z magazynów centralnych do sklepów sieci handlowych. W lutym 2023 roku prezes UOKiK postawił zarzut nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej spółce Auchan Polska.

W tym samym czasie zarzuty skierowano także do Intermarche. Tam jednak problemem było ustalenie warunków współpracy w trakcie jej trwania oraz uzyskiwanie rabatów bez spełnionych warunków.

Centralna logistyka stanowi jeden z filarów nowoczesnego kanału dystrybucji i sukcesu sieci handlowych. Według raportu dotyczącego opłat okołosprzedażowych wyszło, że Auchan w latach 2020-2021 obciążał kontrahentów kosztami transportu towaru.

Dodatkowo nie wszyscy dostawcy ponosili opłatę za transport mimo dostarczania go do magazynów centralnych. Świadczyło to o nierównym traktowaniu partnerów.

„Dysproporcja w potencjale ekonomicznym nie może prowadzić do wykorzystywania silniejszej pozycji rynkowej do jednostronnego narzucania niekorzystnych warunków handlowych słabszej stronie kontraktu, przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorcom oraz rolnikom. Pobieranie od dostawców opłat jest uzasadnione jedynie wówczas, gdy usługi wykonywane przez sieć mają dla kontrahentów realną wartość. W innych sytuacjach jest to sposób na przerzucanie własnych kosztów logistycznych na partnera handlowego i stanowi niezgodne z prawem nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej”– mówi Prezes UOKiK.

