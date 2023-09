To będzie największy plac budowy w Warszawie. Poinformowano, jak ma wyglądać teren po FSO

W sierpniu 2021 roku firma deweloperska Okam zakupiła teren o powierzchni 62 ha na Żeraniu – tam gdzie przez lata powstawały samochody osobowe. To bardzo dogodne miejsce do wybudowania osiedla: posiada bezpośredni dostęp do trasy S8, pełną komunikację miejską w postaci autobusów, linii tramwajowej i kolejowej a także ścieżki rowerowe. W przyszłości w bliskiej odległości planowane jest również powstanie stacji metra.

– W najbliższej perspektywie planujemy podjąć działania polegające na uatrakcyjnieniu tego miejsca dla obecnych i przyszłych najemców oraz zapewnieniu im możliwości kontynuacji ich działalności – zapowiadał dwa lata temu Arie Koren, prezes zarządu dewelopera.

Osiedle na Żeraniu z 12 tys. mieszkań

We wtorek firma pokazała, w jaki sposób chce zagospodarować teren. Na konferencji, która odbyła się na dziedzińcu dawnej fabryki Samochodów Osobowych zaprezentowano plan osiedla na 12 tys. mieszkań. Pokazano wizualizacje, odbył się panel dyskusyjny poświęcony zrównoważonym miastom przyszłości na przykładzie inwestycji planowanej przy Jagiellońskiej 88. Spotkanie otworzył wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.

– Cały teren, który jest w tym pasie jest nadzieją na to, żeby w prawobrzeżnej Warszawie pojawił się dobry kawałek miasta, który chcemy oddać mieszkańcom po tym, jak przez długi czas był pusty – zaznaczył Olszewski. – To miejsce ma się zmieniać dokładnie w tym kierunku. Miejsca, które zachowa swoją tożsamość i elementy, które będą mówiły o tym, co tu się działo przez kilkadziesiąt lat po wojnie – powiedział wiceprezydent stolicy Michał Olszewski. Dodał, że w tworzeniu wizji zagospodarowania trenu uczestniczyła Marlena Happach, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Osiedle na terenach po FSO. Jak będzie wyglądało?

Powierzchnia użytkowa nowego osiedla wyniesie około 700 tysięcy metrów kwadratowych, z czego część mieszkalna to niemal 440 tysięcy metrów kwadratowych. Rozpoczęcie budowy pierwszego etapu planowane jest w pierwszym kwartale 2025 roku. W jego ramach (obejmie około 11 hektarów) powstanie część budynków mieszkalnych z powierzchniami handlowo-usługowymi a także pierwszy fragment zaplanowanego w centrum osiedla parku – relacjonuje TVN24 Warszawa.

Zanim wprowadzą się lokatorzy, gotowa ma być szkoła dla 650 uczniów. Na terenie osiedla ma zamieszkać 17-19 tysięcy osób. Realizacja inwestycji zostanie rozciągnięta na 25 lat.

Plan zakłada także utworzenie terenów rekreacyjnych, a w tym: publicznego skateparku, ścieżek biegowych czy rowerowych. Inwestor deklaruje, że z 62 hektarów 20 przeznaczony na zieleń. Połowę tego będzie stanowił wspomniany już park centralny.

Inwestor chce zabudować niektóre zabudowania FSO

Inwestor zapowiada zachowanie części zabudowań dawnej fabryki.

– Zachowujemy całą halę kolebkową. To jest najstarszy budynek kompleksu FSO. Poza tym pozostawiamy trzy nawy budynku tłoczni, czyli około 30 procent całej tej olbrzymiej hali produkcyjnej. Chcemy stworzyć tam przestrzeń mieszaną: gastronomiczną, kulturalną. Marzymy też, aby wskrzesić na osiedlu muzeum motoryzacji. Mamy wiele pamiątek, które można w nim zaprezentować – zapewniła Anna Watkowska, członkini zarządu OKAM City i liderka projektu osiedla FSO Park

Ocalone zostaną fragment budynku spawalni oraz brama główna. Deweloper chce ją przywrócić do pierwotnego kształtu. Zachowany ma być też budynek dyrekcji (bliżej Trasy Toruńskiej), którego elewacja jest obłożona ceramiką użytkową.

