Jadwiga Emilewicz: Polskie firmy działają w Ukrainie, a pomaga im w tym KUKE

W życie wchodzi nowelizacja ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, która reguluje działalność KUKE (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych). Umożliwi ona ubezpieczycielowi między innymi skuteczniejszą pomoc dla polskiego biznesu zainteresowanego odbudową Ukrainy.

– Dziś mój zespół wraz z 30 prezesami polskich firm jest w Kijowie, ale wczoraj był w Winnicy, a przedwczoraj na granicy ukraińsko-mołdawskiej, gdzie nowa inwestycja – most graniczny – jest nadzorowany przez polską firmę inżynieryjną. Dzisiaj kontrakt na największą segregację odpadów komunalnych we Lwowie realizuje polska firma i również polska firma buduje 170 km nowych dróg – mówiła „Wprost” podczas Krynica Forum 2023 Jadwiga Emilewicz.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej wyjaśniła, jak wygląda polska obecność firm w Ukrainie, gdzie jest ich tam obecnie ponad 660. – My pracujemy, robimy wszystko, żeby tę populację firm w Ukrainie zwiększyć – zapewniła.

Krynica Forum 2023. Jak polskie firmy odbudowują Ukrainę?

Pytana czy istnieje ryzyko, że Amerykanie, Niemcy bądź Francuzi ubiegną Polskę w staraniach o kontrakty odparła, że największe ośrodki, które przygotowują najbogatsze państwa świata „będą gotowe, ale dzień po, czyli w momencie, kiedy zakończy się wojna w Ukrainie”. – Nie wiemy, kiedy to nastąpi, ale mogę z całą pewnością powiedzieć że żaden dolar i żadne euro od prywatnego kapitału, ale także ze środków publicznych na Ukrainę nie popłynie zanim skończy się wojna – dodała.

– Inaczej to wygląda w Polsce, bo po pierwsze polscy prezesi są na tyle odważni, żeby dzisiaj, jechać do państwa objętego wojną. Polskie firmy są gotowe nie tylko sprzedawać tam towary, ale realizować usługi, bądź stawiać nowe fabryki. Jeden z wiodących producentów okien w Polsce w tej chwili przygotowuje nową inwestycję, właśnie w okolicach Lwowa, aby tam postawić fabrykę. Więc to, co jest dzisiaj naszym celem to przygotowanie instrumentów wsparcia dla polskiego biznesu, które będą uruchomione jeszcze pod koniec tego roku. Takim instrumentem są ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb Państwa, oferowane przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. To pierwsza taka oferta w Europie. Takim też będzie wreszcie fundusz, który przygotowuje Polski Fundusz Rozwoju. Pozwoli on polskim inwestorom sięgnąć po cierpliwe, długoterminowe środki po to, aby realizować inwestycje w Ukrainie – mówiła Jadwiga Emilewicz.

