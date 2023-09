Dziwne ruchy na akcjach EC Będzin. Sprawę zbada prokuratura

Sprawa Elektrociepłowni Będzin wzbudziła podejrzenia po tym, jak na początku czerwca, akcje spółki zaczęły gwałtownie rosnąć z poziomu 6,75 zł za jeden udział aż do poziomu 71 zł za akcję. Jeszcze większych podejrzeń KNF nabrał, gdy okazało się, że 21 czerwca spółka ogłosiła podpisanie umowy z Orlen Synthos Green Energy na budowę małego reaktora jądrowego BWRX-300.

EC Będzin: mogło dojść do naruszenia Rozporządzenia MAR

Wszczęte 23 czerwca 2023 r. postępowanie wyjaśniające dotyczące potencjalnego złamania zakazu ujawniania lub wykorzystania informacji poufnej nie wykazało naruszeń art. 14 lit. a Rozporządzenia MAR tj. złamania zakazu wykorzystania informacji poufnych.

„W ramach innych czynności nadzorczych sprawdzono prawidłowość wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie informacji poufnych i sprawozdawczości finansowej” – czytamy w komunikacie KNF.

twitter

Przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że mogło dojść do naruszenia art. 14 lit. c Rozporządzenia MAR, tj. złamania zakazu ujawniania informacji poufnych. „W związku z tym w dniu 18 września 2023 roku Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 180 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi” – napisała w komunikacie KNF.

Kto manipulował kursem akcji EC Będzin?

W reakcji na pojawiające się wątpliwości 18 lipca prezes EC Będzin Krzysztof Kwiatkowski podał się do dymisji. Nie podał on przyczyn swojej decyzji.

Latem władze spółki informowały, że manipulacji kursem dokonały nieznane spółce osoby, które wykorzystywały raporty bieżące Będzina, do rozpowszechniania na forach internetowych nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji. Chodzi o spekulacje, że w spółce ma się pojawić inwestor krajowy czy zagraniczny lub Skarb Państwa. Wpisy sugerowały, że EC Będzin szykowana jest do transakcji, pojawiały się nawet sugestie, za jaką cenę rzekomy inwestor ma przejąć spółkę. Zdaniem zarządu EC Będzin wytwarzało to fałszywe przekonanie u inwestorów dotyczące przyszłego popytu na akcje, w związku z czym kupowali je, co w połączeniu z niewielką podażą i niewielkim free float, prowadziło do wystrzelenia kursu. Śledczy otrzymali ponad 20 anonimowych wpisów z forów internetowych, głównie z serwisu Bankier.pl.

Czytaj też:

Prąd tańszy nawet o 12 proc. Trzeba spełnić jeden warunekCzytaj też:

15 lat od upadku Lehman Brothers. Wydaje się, że świat odrobił pracę domową z tamtego kryzysu