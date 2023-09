To oni najczęściej jeżdżą taksówkami. Wiemy, kim są pasażerowie

Nowe osiedle mieszkaniowe na warszawskim Mokotowie. W poniedziałek rano przed budynkiem co chwilę zatrzymują się taksówki. Mieszkańcy, którzy z nich korzystają, robią to z wielu powodów. Pani Alicja potrzebuje szybko dotrzeć do pracy, a nie posiada własnego auta. W ubiegłym roku jeździła komunikacją miejską, teraz zrezygnowała z tej opcji. – Autobusy, które dojeżdżały rano do biurowego zagłębia, zawsze były pełne pasażerów — mówi. Kobieta zaznacza, że taka podróż nie miała nic wspólnego z komfortem jazdy.



Taksówką taniej do pracy. Pracownicy nie chcą płacić za parkingi

Jej sąsiedzi, chociaż mają samochody w garażu podziemnym pod budynkiem, także codziennie zamawiają taksówki w drodze do pracy. – Firma nie opłaciła nam miejsc parkingowych przed budynkiem — mówi Adam, z zawodu tester aplikacji. – Wszystkie wolne miejsca w okolicy błyskawicznie zapełniają się autami. Pozostają tylko płatne parkingi, a za nie trzeba płacić kilkaset złotych miesięcznie — dodaje. Sąsiedzi mają swój patent na tanie przejazdy. Jeden z nich zamawia kurs do firmy, a kosztami przejazdu dzielą się na czterech. Wychodzi niewiele drożej, niż zapłaciliby za bilety komunikacji miejskiej.

Z kolei pani Anna, która jest pośrednikiem nieruchomości, przyznaje, że wybiera taksówkę, by nie tracić czasu na stanie w porannych korkach. – Często się zdarza, że klienci umawiają się ze mną w takich miejscach, gdzie nie sposób zaparkować samochodu — mówi. – Poza tym szefowa zwraca pieniądze za każdą podróż taksówką na spotkanie z klientem, za jazdę własnym samochodem już niekoniecznie – dodaje.

Analiza pasażerów. Młodzi ludzie chętnie wybierają taksówki

Podobnie wygląda sytuacja na wielu stołecznych osiedlach. Młodzi ludzie chętnie wybierają przejazd taksówką jako tańszą lub szybszą alternatywę dotarcia do pracy, lub na spotkanie z klientem. Takie same wnioski płyną z licznych raportów. Z najnowszych danych iTaxi wynika, że przejazdy taksówkami cieszą się największą popularnością wśród osób w przedziale wiekowym 31-50 lat, które stanowią aż 68 proc. wszystkich podróżujących. Osoby młodsze, poniżej 30. roku życia stanowią 10 proc. pasażerów, a co piąty klient (22 proc.) to osoba powyżej 50. roku życia.

Nieco częściej z taksówek korzystają mężczyźni (59 proc.) niż kobiety (41 proc.) – podsumowują autorzy badania. Ich zdaniem klienci, wsiadając do taksówki, oczekują przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Cena przejazdu w największych polskich miastach schodzi na dalszy plan.

Aplikacja pomogła stworzyć portret pasażera

Polska platforma technologiczna łącząca taksówkarzy i pasażerów poprzez nowoczesną aplikację mobilną – sprawdziła także, kim są osoby podróżujące taxi. Dzięki nowoczesnej technologii można określić, ile mają lat, w jakie dni najczęściej podróżują, ile czasu spędzają w taksówkach i jakie trasy najczęściej pokonują. Analiza iTaxi pozwoliła stworzyć portret przeciętnego pasażera.

Z badania firmy wynika, że 56 proc. mieszkańców dużych miast regularnie korzysta z przejazdów taxi, w każdym miesiącu. Pozostałe 44 proc. podróżuje w ten sposób sporadycznie. „Polacy najczęściej zamawiają przejazdy we wtorki, w godz. 8.00– 9.00. Taksówkarze najbardziej nie lubią pracować w godzinach nocnych z poniedziałku na wtorek. Pomiędzy godziną 2.00 a 3.00 jest najmniej zamawianych kursów w całym tygodniu” — czytamy w raporcie.



Technologia sprawdzi czas oczekiwania i trwania kursów

Na tym jednak nie koniec dokładnych danych i analiz pasażerów korzystających z usług taxi. Klienci chwalą sobie krótki czas oczekiwania na taksówkę. Większość z nich czeka nie dłużej niż 7 minut. Platforma technologiczna przeanalizowała także czas, który klienci spędzają w taksówkach. Najczęściej spędzają w nich ok. 17 minut. Średnia liczba odległości, jaką zazwyczaj pokonują, to 10 km w przeliczeniu na kurs.

Klienci najczęściej wybierają rozliczenia bezgotówkowe. Z takiego rozwiązania korzysta niemal 60 proc. pasażerów. Dużym zainteresowaniem cieszy się także usługa ceny gwarantowanej, którą wybiera już czterech na dziesięciu klientów.

Jak przekonują autorzy badania niemal co piąty ze wszystkich przejazdów realizowanych przez tego przewoźnika stanowi zlecenia terminowe. Zamówienia są realizowane z wyprzedzeniem na konkretny dzień i godzinę. Klienci mają też swoje indywidualne upodobania. Okazuje się, że wielu z nich zamawia przejazd swoim ulubionym samochodem. Najpopularniejszą marką samochodów jest Toyota, którą realizowanych jest blisko połowa wszystkich kursów.



