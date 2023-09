PHH wraz z inteliRobots inwestuje w sztuczną inteligencję

– Wprowadzenie robota inteliRobots do branży hotelarskiej to bardzo ważny krok w kierunku przyszłości, w której technologia odgrywa coraz większą rolę. Jest to doskonały przykład innowacyjnego podejścia do obsługi gości, które zrewolucjonizuje sektor hotelarski. Dzięki temu rozwiązaniu możemy w znaczący sposób poprawić efektywność obsługi i podnieść poziom zadowolenia gości. Takie rozwiązanie zapewne przyciągnie uwagę i ciekawość gości, co może przełożyć się na pozytywne opinie i wzrost reputacji hotelu. Obecnie robot jest w fazie testowej, a następnie jako pierwszy będzie wdrożony w naszym hotelu Regent w Warszawie – mówi Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

InteliRobots został stworzony z myślą o sektorze hotelowym, szczególnie w obszarze recepcji. Posiada intuicyjny interfejs umożliwiający przeprowadzenie procesu meldowania i wymeldowania gości w sposób błyskawiczny i precyzyjny. Szybko i sprawnie zaprogramuje klucz do pokoju, przetworzy płatność i automatycznie wyśle fakturę do gościa. Ponadto, jest w stanie obsługiwać gości w wielu językach, udzielając im informacji na temat hotelu, lokalnych atrakcji i dostępnych udogodnień. W obecnych czasach, gdy bezpieczeństwo i higiena są priorytetem, robot minimalizuje kontakt z personelem i innymi gośćmi. Pracuje nieustannie przez całą dobę, zapewniając dostęp do pomocy i informacji o każdej porze dnia i nocy.

Zastosowanie inteliRobots w hotelarstwie to nowoczesne rozwiązanie, którego celem jest wsparcie zespołu hotelowego w pracy przy meldowaniu gości, obsłudze w restauracji, lobby, czy w pokoju hotelowym. Urządzenie będzie w stanie przekazywać informacje do odpowiednich komórek i osób, w sytuacji gdy na przykład gość będzie miał indywidulane, specjalne życzenia, związane z obsługą hotelową lub będzie chciał złożyć rezerwację w restauracji. W planach jest również rozwinięcie funkcji robota w kierunku obsługi gastronomicznej, obejmującej przyjmowanie i rozliczanie zamówień od gości restauracji i baru.