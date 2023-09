Kolejna inwestycja Orlenu. Zapewni stabilizację sektora rolniczego

– Dzisiaj finalizujemy kolejną nowoczesną inwestycję, która wzmocni możliwości produkcyjne Grupy Orlen tym razem w obszarze nawozów — powiedział w środę 27 września Daniel Obajtek, prezes Orlenu na konferencji prasowej we Włocławku. Szef multienergetycznego koncernu zaznaczył, że jest to strategiczna inwestycja zarówno dla polskiego rolnictwa, o którym w ostatnich tygodniach tak dużo się mówi, jak i dla całego regionu.

Produkcja nawozów. Nowy produkt już wiosną pojawi się na rynku

– Zdecydowane zwiększenie własnej produkcji nawozów, zagwarantuje stabilność ich dostaw na krajowy rynek, a tym samym wpłynie na wzrost bezpieczeństwa żywnościowego Polski — dodał. Jego zdaniem większe ilości nowoczesnych produktów będą dostępne na rynku już wiosną przyszłego roku, kiedy przypadnie najbliższy sezon nawozowy.

W podobnym tonie wypowiadał się Robert Telus, minister rolnictwa. – Ta inwestycja oznacza przede wszystkim stabilizację w sektorze rolniczym. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie żywnościowym, to stabilizacja w rolnictwie jest najważniejsza — mówił szef resortu rolnictwa w rozmowie z Wprost.pl. Jego zdaniem ostatnie lata patrząc zarówno pod kątem pandemii, jak i wojny na Ukrainie, pokazały jak bardzo niebezpieczne jest rozstabilizowanie rynku rolno-spożywczego.

– A tak właśnie było. Na pewno ta inwestycja wpisuje się w to, co chcemy zrobić, czyli ustabilizować polskie rolnictwo. Rolnicy chcą tej stabilizacji i cały czas o nią walczą. Ta inwestycja sprawi, że mamy kolejny produkt polski, którego nie musimy szukać za granicą. Nawozy są ważnym elementem, produktem w kwestii bezpieczeństwa żywnościowego — dodał.

Orlen finalizuje kolejną inwestycję. Zakład we Włocławku zwiększy wydajność

Spotkanie z dziennikarzami miało miejsce na terenie zakładów Anwil, które wchodzą w skład multienergetycznego giganta. Spółka kończy budowę trzeciej linii do produkcji nawozów azotowych — mówił prezes Obajtek, oprowadzając wspólnie z kierownictwem firmy zaproszonych gości. Jak zaznaczył, jest to największy w historii firmy projekt inwestycyjny zarówno pod względem finansowym, jak i uzyskanych mocy produkcyjnych.

Obejmuje on instalację kwasu azotowego i neutralizacji, instalację granulacji oraz infrastrukturę pomocniczą, w tym magazyny mogące przechować do 25 tys. ton produktów. Budowa, która trwała niemal trzy lata i kosztowała 1,7 mld zł, zwiększy możliwości wytwórcze spółki o 50 proc.

– Zastosowanie nowoczesnej technologii w tym włocławskim zakładzie zapewni większą wydajność o 0,5 mln ton. Teraz firma Anwil będzie produkowała 1,4 mln ton nawozów rocznie — zapowiedział szef Orlenu. Jak przekonywali przedstawiciele firmy, uruchomienie inwestycji już na tym etapie umożliwiło zwiększenie zatrudnienia w zakładzie o 10 proc. Rozbudowa zakładu zapewniła 170 dodatkowych miejsc pracy.

Anwil zwiększy asortyment oferowanych produktów

Zdaniem zaangażowanych w ten projekt ekspertów, jednym z najważniejszych elementów nowej infrastruktury do produkcji kwasu azotowego jest wieża absorpcyjna, o wysokości 55 metrów i masie 200 ton. Na tym jednak nie koniec zmian. Uwagę zwiedzających przykuwał 84-metrowy komin gazów resztkowych. W ramach rozbudowy mocy produkcyjnych powstał też duży zbiornik na kwas azotowy o pojemności 4 tys. metrów sześciennych.

Radości z zakończenie projektu nie kryła Agnieszka Żyro, prezes zarządu Anwilu. – Nowa instalacja kwasu azotowego będzie również wytwarzała energię elektryczną o mocy 9 Megawatów, czyli dokładnie tyle ile potrzebujemy do jej zasilania — dodała.

Trzecia linia do produkcji nawozów poszerzy z trzech do siedmiu, asortyment oferowanych produktów. Wkrótce zakład we Włocławku rozpocznie sprzedaż czterech nowych wyrobów. W ofercie znajdą się: saletra gruboziarnista, saletrosiarczan amonu, saletrzak z siarką i saletrzak z magnezem o ulepszonych parametrach granuli.

