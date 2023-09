Dopiero co kupili sieć Piotr i Paweł, teraz chcą wyjść z Polski. Wydali komunikat

Ta decyzja może być szokiem dla wszystkich. Chyba każdy kojarzy markety Spar, które od lat można było spotkać zarówno w większych, jak i mniejszych miastach. Teraz rynek obiega informacja o tym, że wszystkie punkty maki mają zniknąć z Polski. Właściciel już zaczyna działać w tym kierunku.

Stanowcza decyzja Spar Group. Koniec biznesu w Polsce

Firma Spar Group dopiero co zapowiadała prężny rozwój i szykowała się na podbój w świecie handlu. Cztery lata temu przejęła dużą sieć Piotra i Pawła, co wskazywało na to, że nie zamierza rezygnować z walki z konkurencją. Teraz okazuje się, że jest zupełnie inaczej.

Biznes może zostać sprzedany pomimo tego, że Spar Polska posiada obecnie 212 sklepów detalicznych. W tym znajdują się zarówno korporacyjne, jak i te prowadzone przez niezależnych operatorów detalicznych. Siec odpowiada również za produkcję gotowych dań oraz ma dwa duże centra dystrybucyjne w południowej, oraz środkowej Polsce. Okazuje się, że to nie wystarczy.

Spar Polska na sprzedaż. Czy to pewne?

W komunikacie ogłoszonym dla mediów czytamy, że Spar Group przedstawił decyzję o podjęciu strategicznych działań w kierunku sprzedaży biznesu Spar w Polsce. Informację na ten temat podawało już wiele serwisów branżowych m.in. portal Wiadomości Handlowe.

Wsparcie działalności w Polsce jest zapewnione do czasu sfinalizowana transakcji. „Utrzymując pozytywne nastawienie do możliwości i perspektyw rozwoju handlu detalicznego na dynamicznym i rosnącym rynku w Polsce, zespół zarządzający i pracownicy Spar będą nadal pracować zarówno nad wzrostem, jak i rozwojem działalności Spar w Polsce” – podkreślono w komunikacie.

Spar Group będzie teraz czekać na znalezienie odpowiedniego inwestora, a do tego czasu ma zapewniać wymagane wsparcie dla Spar Polska oraz całkowicie utrzymywać tutejszy biznes. Choć zamknięcia są pewne, to na ten moment nie podano żadnych terminów i szczegółów.

Warto podkreślić, że The Spar Group Limited to jeden z największych południowoafrykańskich sprzedawców detalicznych, notowany na giełdzie w Johannesburgu. Działa w Republice Południowej Afryki i pięciu innych krajach afrykańskich, a do tego w Irlandii południowo-zachodniej Anglii, Szwajcarii i na Sri Lance.

Czytaj też:

Zara zamyka część sklepów w Polsce. Tu ich już nie zobaczymyCzytaj też:

Ikea wycofuje za sprzedaży słodycze producenta Milki