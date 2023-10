Złoto z supermarketu. Nietypowa oferta sieci Costco nie dla wszystkich

Normalnie aby kupić sztabkę złota, trzeba się udać do autoryzowanego punktu sprzedającego kruszec. Obsługują tam osoby przeszkolone w takich szczególnych transakcjach, klient otrzymuje specjalne certyfikaty potwierdzające wartość zakupionego złota, jego autentyczność, pochodzenie. Okazuje się jednak, że może być inaczej. CBS News informuje, że teraz złoto można kupić w sklepie internetowym amerykańskiej sieci marketów Costco.

Złoto w Costco. Oferta dla „klientów premium”

Sztabki są oferowane w dwóch rodzajach. Firma nie zdradza jednak od razu ceny złota ani tego, czy aktualnie znajduje się ono w magazynie – bo i oferta nie jest skierowana do każdego pierwszego lepszego klienta z ulicy. Według gazety „New York Post” dwie sztabki złota były jeszcze niedawno dostępne za niecałe 2000 dolarów (ok. 8 750 złotych). To niewiele więcej od ceny, po której 1 uncja złota jest obecnie dostępna na rynku, z tym że sprzedawcy w specjalistycznych punktach często doliczają jeszcze dodatkowe opłaty przy sprzedaży złota. Nie wiadomo, czy tak samo jest w Costco.

Złoto mogą kupić tylko posiadacze specjalnej karty klienta. Firma nie informuje, czy możliwa jest wysyłka sztabek za granicę.

Skoro to wszystko jest takie tajemnicze, to jak w ogóle doszło do tego, że w świat poszła informacja o nietypowej ofercie? Powiedziało tym dyrektor finansowy sieci Richard Galanti podczas telekonferencji. Dość niespodziewanie wtrącił, że otrzymał „kilka telefonów” od osób, które widziały w internecie ofertę jednouncjowych (około 30 gram) sztabek złota. Czy powiedział to bez zastanowienia, z rozpędu czy też taki był plan? Tego nie wiemy.

