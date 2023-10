Mieszkania w Trójmieście. Ceny wyższe niż w Warszawie

Nie mamy dobrych wieści dla osób poszukujących własnego M. Ceny nieruchomości w największych polskich aglomeracjach znów poszybowały w górę. Rekordy cen za metr kwadratowy powierzchni odnotowano zarówno w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, jak i w Trójmieście. A wszystko to za sprawą zmian, jakie miały miejsce w ostatnich miesiącach na rynku nieruchomości.

Bezpieczny kredyt 2 proc. ożywił sprzedaż mieszkań

Wyższe ceny to efekt zarówno obniżki stóp procentowych, które poprawiły ich dostępność, jak i olbrzymiego zainteresowania rządowym programem „Bezpieczny kredyt 2 proc”. Już sama zapowiedź wprowadzenia wsparcia kredytobiorców przez państwo, znacznie zwiększyła zainteresowanie mieszkaniami wśród klientów. Jak zapewniał w ubiegłym tygodniu minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, w ciągu pierwszych dziesięciu tygodni działania „bezpiecznego kredytu” zostało złożonych ponad 47,6 tys. wniosków kredytowych. W tym czasie podpisano już 7,7 tys. umów.

Niestety, oprócz beneficjentów, na nowym programie kredytowym skorzystali również sprzedający, którzy z dnia na dzień podnieśli ceny ofertowe mieszkań. Zdaniem ekspertów rynek bardzo szybko dopasował się do nowych warunków kredytowych. Wiele osób wywindowało ceny nieruchomości do kwot 700-800 tys. zł, czyli maksymalnej możliwej wartości środków, które są do dyspozycji kredytobiorców rządowego programu.

– W dzisiejszych czasach rynek nieruchomości w polskich aglomeracjach jest tematem gorących dyskusji – mówi Paweł Podgórski, ekspert kredytowy Lendi w rozmowie z Wprost.pl. – Ceny mieszkań, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, stale ewoluują, co sprawia, że decyzja o zakupie mieszkania staje się coraz bardziej złożona – dodaje.

Wysokie ceny mieszkań w prestiżowych dzielnicach Gdańska, Gdyni i Sopotu

Redakcja Wprost.pl przeprowadziła dokładną analizę rynku nieruchomości, sprawdziliśmy, jak kształtują się ceny mieszkań w największych polskich miastach czy regionach. Po Warszawie, Krakowie i aglomeracji śląskiej nadszedł czas na Trójmiasto.

Do najbardziej prestiżowych dzielnic tego regionu należą: Gdańsk Śródmieście, Gdańsk Jelitkowo, Gdynia Orłowo, Gdynia Śródmieście oraz Dolny Sopot i Górny Sopot. Dla wielu osób zakup mieszkania w tej części Trójmiasta pozostaje jednak niespełnionym marzeniem. Na przeszkodzie stoją bardzo wysokie ceny apartamentów.

Najdroższe urządzone mieszkania w tych dzielnicach sięgają ponad 50 tys. zł za mkw., gdzie cenowo dorównują najdroższym inwestycjom warszawskim. Za apartament w Orłowie nowy nabywca musiałby zapłacić 5,8 mln zł, z kolei apartament w Dolnym Sopocie został wyceniony aż na 7 mln zł. Na taki wydatek mogą pozwolić sobie jedynie nieliczni klienci czy inwestorzy. Dla większości osób, które marzą o własnym M, takie ceny są nieosiągalne.

Mieszkania w Trójmieście. Ceny zmieniają się z miesiąca na miesiąc

Jak wynika z danych agencji SonarHome od początku roku szacowana cena za metr kwadratowy mieszkania w Gdańsku wzrosła o 1032 zł, czyli o 9,89 proc., a w porównaniu z sierpniem tego roku o 2,78 proc. Obecnie średnia cena mieszkania kształtuje się w okolicach 11 466 zł za mkw.

We wrześniu najdroższą dzielnicą w Gdańsku była Letnica. „Średnia cena metra kwadratowego w tej części miasta wynosiła 15 410 zł/mkw., co stanowi kwotę o 3 944 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. Letnica jest więc o 34,4 proc. wyższa od średniej ceny w Gdańsku” — twierdzą autorzy badania. Na drugim miejscu uplasowało się Śródmieście. Nowi nabywcy muszą zapłacić za mieszkanie średnio 15 180 zł/mkw. Na najniższym stopniu podium znalazła się dzielnica Brzeźno, gdzie metr kwadratowy mieszkania kosztuje średnio 14 396 zł.

Z wyliczeń ekspertów wynika, że najtańszą dzielnicą Gdańska jest Rudniki. W tym rejonie można kupić mieszkanie w średniej cenie 6 606 zł/mkw. To aż o 4 860 zł mniej od średniej ceny w mieście. Do najtańszych dzielnic Gdańska należą również Krakowiec-Górki Zachodnie z ceną za metr kwadratowy mieszkania na poziomie 7 608 zł oraz dzielnica Nowy Port, gdzie metr kwadratowy powierzchni kosztuje średnio 8 418 zł.

Mieszkania w Gdyni. Najdroższe są nieruchomości w dzielnicy Orłowo

Z Gdańska przenosimy się do Gdyni, gdzie najdroższą dzielnicą jest Orłowo. Cena metra kwadratowego mieszkania wynosi 22 712 zł, to o ponad dwa razy drożej niż wynosi średnia cena w mieście ogółem. Na kolejnych miejscach uplasowały się Śródmieście, gdzie jest najwięcej ofert sprzedaży mieszkań oraz Kamienna Góra. Za mieszkanie w centrum Gdyni trzeba zapłacić średnio 13 791 zł/mkw. Nieco mniej kosztuje nieruchomość w Kamiennej Górze, gdzie średnie stawki za metr kwadratowy oscylują w okolicy 13 285 zł.

Z kolei najtańszą dzielnicą Gdyni jest Pogórze, gdzie średnia cena mieszkania wynosi 7 913 zł/mkw. Zbliżony cennik mieszkań znajdziemy także w dzielnicach Obłuże oraz Cisowa. Tam za wyszukane M trzeba zapłacić odpowiednio 7 953 zł/mkw i 8 108 zł/mkw.

Mieszkania w Sopocie. Średnia cena za mkw. wyższa niż w Warszawie

Z raportu cenowego SonarHome wynika, że najwyższe ceny trójmiejskich mieszkań są w Sopocie. Szacowana cena za metr kwadratowy dla Sopotu wzrosła od początku tego roku o 10 proc. i wynosi obecnie 16 528 zł/mkw. Do najdroższych dzielnic Sopotu należy Karlikowo, gdzie za metr kwadratowy mieszkania trzeba średnio zapłacić 19 648 zł. Wśród najdroższych dzielnic tego popularnego kurortu znalazł się także Dolny Sopot ze średnią ceną 17 654 zł/mkw. Głębiej do kieszeni muszą sięgnąć nabywcy mieszkań w Górnym Sopocie, gdzie średnie ceny mieszkań wahają się w okolicy 14,7 tys. zł/mkw.

Najmniej za mieszkania w Sopocie zapłacimy w dzielnicy Brodwino. W tej części można kupić mieszkanie w cenie 11,7 tys. zł/mkw. Do najtańszych dzielnic Sopotu należą również Świemirowo – 13 143 zł/mkw. i Kamienny Potok, gdzie za metr kwadratowy trzeba średnio zapłacić 13 778 zł.

