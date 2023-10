Wielkie wydarzenie w branży technologicznej. Sztuczna inteligencja w polskim wydaniu

W środę 4 października w Warszawie rozpocznie się SoDA Conference, jedno z najważniejszych wydarzeń sektora IT w naszym kraju. Tegoroczna edycja, której hasłem przewodnim jest „Shaping The Future – Polskie IT w dobie zmian”, może być przełomem pod kątem ewolucji sztucznej inteligencji w Polsce.

Sztuczna inteligencja. Nieliczne polskie firmy korzystają z AI

Zdaniem wielu specjalistów to właśnie AI już wkrótce będzie jedną z najważniejszych technologii przyszłości. I największym motorem zmian napędowych w świecie IT. Jak na razie jesteśmy daleko w europejskim ogonku, gdyż tylko część polskich firm wykorzystuje sztuczną inteligencję do rozwoju swoich produktów.

Chociaż sztuczna inteligencja już na dobre zadomowiła się wielu branżach, a maszyny wykorzystują skomplikowane obliczenia czy zaawansowane algorytmy do przekształcania procesów biznesowych, to z jej technologii i możliwości korzysta jedynie 15 proc. rodzimych przedsiębiorców. Kolejne 13 proc. zamierza je wdrożyć do końca tego roku. Tak wynika z raportu „Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu” opracowanego przez KPMG w partnerstwie z firmą Microsoft.

Polskie firmy technologiczne łączą siły. Powstaje platforma AI

Pierwszy krok, by poprawić te wskaźniki, został już zrobiony. Przedstawiciele rodzimych firm technologicznych postanowili połączyć siły, by stworzyć platformę specjalizującą się w temacie AI, o czym pisaliśmy niedawno na łamach Wprost.pl. Polscy specjaliści zapoznają nas z pierwszym raportem o sztucznej inteligencji „AI w sektorze publicznym”. Odpowiedzą też na wiele pytań budzących obawy wśród pracowników.

Na konferencji odbędzie się jeden panel dyskusyjny „AI w praktyce: case studies udanego wdrożenia i odkrywania nisz dla sztucznej inteligencji” oraz zostaną wygłoszone dwie prelekcje dotyczące przyszłości pracy w branży IT, oraz tworzenia systemów opartych o sztuczną inteligencję. Eksperci wytłumaczą, jak w optymalny sposób wykorzystać nowe możliwości, jakie daje nam technologia i zminimalizować wpływ czynników negatywnych na rozwój polskiego IT.

Sztuczna inteligencja. Debata o polskim wymiarze AI

Podczas konferencji przedstawiciele z branży technologicznej z Polski i ze świata będą rozmawiali o możliwych strategiach zarządzania zmianą w sektorze informatycznym oraz perspektywach branży w przyszłym roku. Eksperci odniosą się do zagadnień związanych z różnymi obszarami działalności m.in. rozwoju biznesu i generowania przychodów oraz zarządzania kapitałem ludzkim. Podczas tego wydarzenia nie zabraknie również tematów związanych z nowymi możliwościami i wyzwaniami wynikającymi z popularyzacji AI oraz ekspansji na rynek amerykański, niemiecki i skandynawski.

Zdaniem Bartosza Majewskiego, założyciela SoDA i prezesa firmy Codibly, branża IT jest wyjątkowo chłonna na zmiany rynkowe. – Z tego względu przez lata nauczyliśmy się elastyczności i szybkiej adaptacji do nowości – mówi w rozmowie z Wprost.pl. – Na konferencji porozmawiamy m.in. o tym, jak odnaleźć się w czasach kryzysów i niepewności – dodaje.

