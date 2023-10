Opłata za Facebooka i Instagram bez reklam. Znamy ceny

Jak wynika z dokumentów, które Meta, czyli właściciel Facebooka, Instagrama i WhatsAppa złożył do europejskich organów regulacyjnych, nadchodzi zupełnie nowa opcja dla użytkowników.

Facebook i Instagram bez reklam

Jak informuje Wall Street Journal, który dotarł do dokumentów złożonych przez Metę do organów regulacyjnych w Unii Europejskiej, już niedługo firma może wprowadzić zupełnie nowy pakiet.

Europejczycy dostaną od Mety wybór. Albo zgodzą się na wykorzystanie danych dotyczących ich aktywności w internecie w celu dopasowywania do nich reklam, albo będą musieli zapłacić. Z dokumentów wynika, że gigant technologiczny przedstawi klientom w Unii Europejskiej dwa płatne warianty. Pierwszy to opcja, która dotyczy tylko Instagrama na urządzeniach mobilnych. Koszt pozbycia się reklam ma wynosić 14 dolarów miesięcznie (około 62 złote). Drugi wariant, to Instagram i Facebook, ale na urządzeniach stacjonarnych. Ta usługa będzie nieco droższa, bo Meta zażyczy sobie za nią 17 dolarów miesięcznie, czyli około 75 złotych.

Meta negocjuje z Unią Europejską

Przedstawiony regulatorom plan ma być wyjściem naprzeciw dość restrykcyjnym przepisom dotyczącym ochrony prywatności użytkowników internetu. Meta wyszła z inicjatywą płatnych pakietów, aby nie tracić jednego z głównych źródeł przychodu, czyli reklam. Jeśli użytkownik nie będzie chciał ich oglądać, to niejako zrekompensuje to firmie miesięczną subskrypcją.

Firma zapowiada, że jeśli otrzyma niezbędne zgody, to zacznie wprowadzać nowe rozwiązanie już w nadchodzących miesiącach.

Co ciekawe, próba znalezienia wspólnego gruntu regulacyjnego z Unią Europejską jest de facto zaprzeczeniem idei, które od lat przedstawiał założyciel Mety Mark Zuckerberg. Wielokrotnie podkreślał on, że w jego przekonaniu dostęp do usług należących do firmy serwisów powinien pozostać bezpłatny.

