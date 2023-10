Gazprom odporny na sankcje? Koncern na szczycie rankingu

Już od ponad półtora roku trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Każdego dnia na ukraińskie miasta czy obiekty infrastruktury cywilnej spadają bomby, czyniąc olbrzymie szkody u naszych wschodnich sąsiadów. Cały zachodni świat solidaryzuje się i wspiera Ukrainę. Pomimo licznych sankcji nałożonych zarówno przez Stany Zjednoczone, jak i przez Unię Europejską na Rosję, cały czas trwa sprzedaż wielu towarów do tego kraju.

Jak informowała niedawno estońska telewizja ERR, każdego dnia do Rosji eksportuje się elektronikę, wyposażenie fabryk, żywność czy tworzywa sztuczne. Na liście wstydu nadal znajduje się wiele międzynarodowych koncernów i firm. Na tym jednak nie koniec.



Gazprom odporny na sankcje. Firma znalazła się na czele rankingu

Rosja znalazła też skuteczny sposób na omijanie sankcji przez największe krajowe koncerny. Ropa naftowa czy gaz zamiast do europejskich państw trafia teraz na azjatyckie rynki. Zdaniem wielu ekspertów dzięki tym rozwiązaniom państwowe giganty nie odczuwają znaczących strat. Gazprom, który przez sankcje na europejski rynek stracił trzy czwarte swoich przychodów, nadal jest najbardziej dochodową rosyjską firmą. Magazyn Forbes już drugi rok z rzędu umieścił koncern na pierwszym miejscu prestiżowej listy największych spółek.

Jak podaje „Kommiersant” perła rosyjskiego biznesu zarobiła prawie dwa razy więcej pieniędzy niż inne firmy z tego kraju. W ubiegłym roku zysk netto Gazpromu wyniósł 1,3 bln rubli. Największy i niezależny rosyjski dziennik umieścił na kolejnych miejscach w tym rankingu spółki Yamal LNG i Rosnieft.

Pierwsza z wymienionych spółek zarobiła 840,2 mld rubli, a na konto firmy Rosnieft trafiło 813 mld rubli. Z sankcjami skutecznie radzą sobie także inne rosyjskie firmy. „Na kolejnych miejscach uplasowały się Lukoil, Novatek, Norilsk Nickel, Tatneft, Sakhalin Energy, Sbierbank i Phosagro” – czytamy.

Gazprom. W tym roku mogą nastąpić przetasowania na liście

Zdaniem ekspertów wkrótce jednak mogą nastąpić przetasowania na tej liście, gdyż sytuacja ekonomiczna Gazpromu znacznie się pogorszyła. „Kommiersant” powołując się na analityków miesięcznika Forbes, twierdzi, że zarówno Sbierbank, Jamał LNG, Rosnieft’, jak i Łukoil mają realne szanse na przesunięcie koncertu gazowego z pierwszej linii.

Jak wynika z najnowszych raportów zyski Gazpromu topnieją. Rosyjski gigant wypracował w pierwszym półroczu 296,241 mld rubli netto zysku. Jeżeli porównamy to z analogicznym okresem za ubiegły rok, różnica jest znacząca. Od stycznia do czerwca 2022 roku firma miała ponad 2,5 bln rubli na plusie. To spadek rzędu 88 proc.

Jeszcze gorsze wyniki spółka osiągnęła w drugim kwartale, gdzie przychody koncernu spadły o 41 proc. i były najniższe od połowy 2020 roku, kiedy na świecie panowała epidemia koronawirusa. Firma zapewnia jednak, że spadek eksportu gazu ziemnego do Europy został "częściowo" skompensowany przez wzrost dostaw do Chin.

