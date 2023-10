Internauci pytają o brak paliw na stacjach. PERN zapewnia, że magazyny działają normalnie

Internauci piszą w mediach społecznościowych o kolejnych stacjach Orlenu, na których nie można zatankować. Do sprawy odniósł się PERN, który zarządza ropociągami oraz bazami ropy naftowej i gotowych paliw. „Wszystkie bazy paliwowe PERN funkcjonują w standardowym trybie. Dotyczy to także bazy w podwarszawskim Emilianowie. Oznacza to, że paliwa wydawane są na bieżąco” — czytamy w komunikacie spółki.

PERN podkreśla, że oczywiście obserwuje zwiększony popyt i odbiór produktu w jego bazach, niemniej „na wszystkich bazach jest wystarczająca ilość paliwa”.

PERN zarządza 2600 km rurociagów

PERN jest kluczową spółką zarządzającą infrastrukturą krytyczną w obszarze ropy naftowej i paliw. Firma dysponuje19 bazami paliwowymi w całym kraju, których pojemność wynosi ponad 2,65mln m³ produktów naftowych i czterema bazami ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln m³. Zarządza także siecią 2600 km rurociągów surowcowych i produktowych.

PERN od 2016 roku zbudował w całym kraju 28 zbiorników na produkty naftowe i 13 zbiorników na surowiec. Inwestycje sięgnęły 3 mld zł i w sposób istotny zwiększyły bezpieczeństwo naftowe i paliwowe Polski.

