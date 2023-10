Jadalne świerszcze w aplikacji Żabki. Sprawdzamy ceny

Jeszcze niedawno prawicowe media straszyły, że politycy opozycyjni, a przede wszystkim prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, będą zmuszać Polaków do jedzenia owadów. Panika ta wzięła się stąd, że prezydent stolicy podpisał się raportem C40 Cities, które zawiera wezwanie do ograniczenia jedzenia mięsa na rzecz innych produktów.

Minęło kilka miesięcy, w dyskontach nie pojawiły się świerszcze na wagę, a jedynie od czasu do czasu jakiś sklep wprowadza produkty stworzone na bazie białka owadziego. Pojedyncze restauracje zdecydowały się nawet na hamburgery z owadami, ale nie doprowadziło to do jakiejś rewolucji.

Kto jest ciekaw, jak smakują dania ze sproszkowanych owadów, mogą skorzystać z aplikacji firmy FoodBugs. Jak informuje serwis dlahandlu.pl, spółka od początku 2023 r. stawia na rozszerzenie dostępności swoich produktów poprzez nawiązanie współpracy z sieciami handlowymi. W ofercie można znaleźć owady jadalne o smaku kurczaka bbq, pomidorowym oraz produkty na bazie mąki ze świerszczy takie jak batony proteinowe.

Owady z Żabki

Do tej pory nowinki z owadami były dostępne w małych sklepach ekologicznych, ale niedługo będzie można je kupić w aplikacji Żabka Jush. „Jesteśmy podekscytowani możliwością współpracy z Żabka Jush i szansą na dotarcie do zupełnie nowej grupy klientów korzystających z aplikacji Żabka Jush. Klienci Żabka Jush to głównie osoby młode, otwarte na oryginalne i nowe produkty spożywcze” — powiedział w rozmowie z dlahandlu.pl Patryk Sienkiewicz, dyrektor wykonawczy FoodBugs.

A ile to kosztuje? Opakowanie 20 g suszonych świerszczy o smaku Śmietana z cebulą w sklepie internetowym FoodBugs kosztuje 14,9 zł. „Są zdrową alternatywą dla chipsów i konwencjonalnych przekąsek na spotkaniach ze znajomymi. Świerszcze sprawdzą się również w kuchni, jako posypka do sałatek, zup czy pizzy. Świerszcze są bogate w wysokiej jakości białko oraz minerały takie jak wapń, żelazo i witaminę B12. Zawierają także niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe Omega 3” – zachwala producent.

Mąka ze świerszczy (100 g) kosztuje 22,9 zł. Firma wyjaśnia, że mąka ze świerszczy nie zastępuje zwykłej mąki, takiej jak mąka pszenna. „Można zmieszać ją z innym rodzajem mąki lub po prostu dodać do swojego ulubionego przepisu, np. do: smoothies, naleśników, ciastek, babeczek, chleba bananowego, omletów, ciastek itp”. – czytamy.

Czytaj też:

Burgery z larwami dostępne w sprzedaży. Oferta wywołała zamieszanieCzytaj też:

Ceny mieszkań w Warszawie znów w górę. Klienci szukają lokali na obrzeżach miasta