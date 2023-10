Dziewczyna „króla kryptowalut” zeznawała. „Kazał popełnić mi te przestępstwa”

W listopadzie 2022 roku bankructwo ogłosiła giełda FTX. W chwili upadku na rachunkach brakowało 8 mld dolarów. Oskarżony o ich kradzież został założyciel giełdy Sam Bankman-Fried, który miał zgodnie z treścią oskarżenia ukraść pieniądze, by spłacić długi zaciągnięte przez swój fundusz hedgingowy Alameda Research.

FTX, trzecia największa giełda kryptowalut

Była to trzecia pod względem wielkości giełda kryptowalutowa, więc jej upadek przyczynił się do znaczącej przeceny na rynku wirtualnych walut. „Kryzys zaufania, wraz z kryptowalutową przeceną, dotknął wiele firm z tej branży i doprowadził niektóre z nich na krawędź bankructwa. Stratni byli zarówno drobni inwestorzy, którzy ulokowali swoje pieniądze na kontach w FTX, jak i wielkie fundusze. Wiadomo, że FTX jest winna 50. swoim największym wierzycielom łącznie 3,1 mld dol. Singapurski państwowy fundusz Temasek zainwestował wcześniej w FTX 230 mln dol, Sequoia Capital opisał 214 mln dol., a SoftBank może stracić blisko 100 mln dol”. – relacjonował „na gorąco” w 2022 roku serwis Parkiet.

Co wiemy o człowieku, który stał za giełdą? Sam Bankman-Fried miał w chwil ogłoszenia bankructwa 30 lat, był miliarderem. Jego majątek szacowano w zeszłym miesiącu na 10,5 mld dol., a w szczycie powodzenia dochodził on do 26 mld dol. W 2019 r. założył giełdę kryptowalutową FTX.

13 września 2023 roku sąd upadłościowy w Delaware wydał zgodę na sprzedaż oraz inwestowanie cyfrowych aktywów znajdujących się w rękach giełdy kryptowalut FTX. Zezwolenie nie dotyczy bitcoina, ethereum oraz niektórych tokenów. Pozostałe kryptowaluty będą mogły stopniowo trafiać na rynek, a także być inwestowane (np. na kontraktach stakingowych).

FTX musi sprzedawać aktywa za pośrednictwem doradcy inwestycyjnego z określonymi tygodniowymi limitami, które będą wynosić 50 mln dol. w pierwszym tygodniu oraz 100 mln dol. w kolejnych.

Wcześniej udało się odzyskać 5 z 8 brakujących mld dol.

Była partnerka Sama Bankmana-Frieda: kazał mi popełniać te przestępstwa

Dziś w sprawie zeznawała Caroline Ellison, była partnerka Sama Bankmana-Frieda. Jest też głównym świadkiem w sprawie. Kobieta potwierdziła, że kierowana przez nią firma Alameda Research przywłaszczyła sobie około 14 miliardów dolarów należących do klientów FTX, ale dodała, że to były partner kazał jej to zrobić.

– To on stworzył systemy, które pozwoliły firmie Alameda przejąć pieniądze. To on polecił nam brać pieniądze klientów w celu spłaty naszych pożyczek – zapewniała Ellison. – Kazał popełnić mi te przestępstwa – dodała.

