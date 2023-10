Inflacja w USA. Nie sprawdziły się prognozy ekonomistów

Wrześniowa inflacja w Stanach Zjednoczonych jest na tym samym poziomie co w sierpniu. Rosną za to ceny w ujęciu miesiąc do miesiąca. Na utrzymanie inflacji na dotychczasowym poziomie wpływ mają przede wszystkim rosnące ceny paliw czy energii elektrycznej, za to w kilku kategoriach wykazano spadek cen (np. gaz, meble, towary medyczne).

USA: spada inflacja bazowa

Jeszcze przed wakacjami wszystko wskazywało, że inflacja będzie stabilnie maleć. Od czerwca 2022 do czerwca 2023 odczyty wskazywały na stopniowy spadek dynamiki wzrostu cen i dopiero lipiec 2023 roku przyniósł odbicie w górę.

Niezależnie od wzrostu inflacji konsumenckiej w lipcu i w sierpniu, inflacja bazowa (bez najbardziej zmiennych cen żywności i nośników energii) pozostała w trendzie spadkowym (w sierpniu spadła do 4,3 proc. z 4,7 proc. w lipcu). To dobry sygnał, który wskazuje, że sytuacja gospodarcza podąża w dobrym kierunku. We wrześniu inflacja bazowa również zaliczyła spadek – 4,1 proc. w skali roku).



Zwrócili na to uwagę analitycy PKO BP. „Kluczowy punkt programu na dziś to amerykańska inflacja CPI za wrzesień, która wg konsensusu ma się nieznacznie obniżyć do 3,6 proc. (r/r) z 3,7 proc. (r/r) w sierpniu, podczas gdy miara bazowa może spaść do 4,1 proc. (r/r) z 4,3 proc. (r/r) w sierpniu”.

FED nie chce obniżać stóp procentowych

Stany Zjednoczone notują wyraźnie niższą inflację niż Polska (ostatni odczyt: 8,2 proc.), ale FED nie spieszy się z obniżaniem stóp procentowych. Przeciwnie, członkowie Komitetu ds. Otwartego Rynku (FOMC) „preferują ostrożne, oparte na analizie bieżącej sytuacji, decyzje” – napisali w komentarzu analitycy PKO BP. Dodają, że członkowie FED „zgadzają się również co do tego, że stopy procentowe powinny pozostać na podwyższonym poziomie jakiś czas”.

Większość członków FOMC we wrześniu stało na stanowisku, że aby sprowadzić inflację do celu 2 proc. w ciągu 2 lat, wskazana jest jeszcze jedna podwyżka stóp o 25 pkt bazowych i to na najbliższym posiedzeniu.

Inflacja w Niemczech

Wczoraj poznaliśmy odczyt inflacji w Niemczech: inflacja konsumencka wyniosła we wrześniu 4,5 proc. i jest najniższa od początku roku 2022. Dla porównania w sierpniu wyniosła 6,1 proc. Z kolei zharmonizowany indeks cen konsumenckich (HICP), stosowany przez Eurostat, spadł z 6,4 do 4,3 proc. Jest to najlepszy wynik od jesieni 2021 roku.

Jak podaje niemiecki urząd statystyczny, średni wzrost cen usług i towarów konsumpcyjnych, mierzony wskaźnikiem CPI, wyniósł 0,3 proc., czyli dokładnie tyle, ile wynosił w sierpniu. Z kolei wskaźnik HICP spadł do 0,2 proc. z 0,4 proc. miesiąc wcześniej. Obie miary są zgodne ze wstępnymi odczytami, które podano pod koniec września.

Bazowa stopa inflacji w Niemczech, która nie obejmuje zmiennych pozycji, takich jak żywność i energia, spadła do 4,6 proc. w ujęciu rocznym z 5,5 proc. w sierpniu.

