Poczta Polska z nową aplikacją. Pocztex Mobile dla klientów już działa

Poczta Polska od lat konkuruje z prywatnymi firmami kurierskimi jak InPost czy DHL, które regularnie wyprzedzają państwową ofertę w jakości usług, a czasem nawet w cenach. Bywa, że klienci wolą zapłacić więcej, bo Pocztex kojarzy im się z dłuższym oczekiwaniem na paczki. Niezależnie od tego czy tak jest, czy nie, teraz sieć postanowiła stać się bardziej nowoczesna i uruchomiła własną aplikację podobną do tej, którą posiada wielu jej rywali. Mowa o Pocztex Mobile.

Nowa aplikacja Poczty Polskiej, czyli Pocztex Mobile

Nowa aplikacja Pocztex Mobile umożliwia śledzenie przesyłek Pocztex od Poczty Polskiej. Teraz paczki da się obsługiwać za pośrednictwem urządzeń mobilnych. To kolejne rozwiązanie państwowej firmy, ułatwiające korzystanie z usług przewoźnika.

Pocztex Mobile działa w bardzo prosty sposób – do tej pory podobną aplikacją chwalił się m.in. znany wszystkim InPost. W programie poczty użytkownik ma dostęp do informacji o wszystkich przesyłkach Pocztex, do których został przypisany jego nr telefonu. Mowa równie o tych, które zostały do niego nadane – widoczne w zakładce „śledź” oraz tych, które sam wysłał – w zakładce „nadaj”.

W tej samej aplikacji sprawdzimy też, gdzie znajdują się aktualnie przesyłki bliskich i znajomych. Ponadto mamy dostęp do archiwum, gdzie znajdują się informacje o odebranych wcześniej przesyłkach i tych śledzonych wcześniej z wykorzystaniem aplikacji.

Dzięki nowości klienci znajdą kody pocztowe, placówki poczty i punkty partnerskie oraz automaty paczkowe Pocztex Automat. Z poziomu programu możemy też być nawigowani w dane miejsce. Przedstawiciele Poczty Polskiej poinformowali, że aby korzystać, należy najpierw być zarejestrowanym – gdy mamy już swój login i hasło, możemy śledzić paczki do woli. Wszystko działa zarówno na IOS jak i w systemie Android.

Tak Poczta Polska chce zadbać o klientów

Nowy pomysł ma być głównie wyjściem naprzeciw im potrzebom i otwarciem się na współczesne technologie. „Poczta Polska chce być jak najbliżej swoich klientów, a większość z nich korzysta z urządzeń mobilnych. Uruchomienie aplikacji Pocztex Mobile to kolejne ułatwienie dla osób korzystających z usług Poczty. Będziemy sukcesywnie rozwijać aplikację o nowe funkcjonalności. W ten sposób przeniesiemy usługi pocztowe na urządzenia mobilne, z których korzystamy każdego dnia” – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.

Jak wiadomo to nie pierwsze udogodnienie wprowadzane przez Pocztę Polską w ostatnim czasie. Od całkiem niedawna klienci mogą np. nadawać przesyłki bez konieczności drukowania etykiet nadawczych m.in. w sieciach Żabka, ABC czy Lewiatan. Wprowadzono też dwa nowe produkty: Allegro Mini Przesyłkę oraz Pocztex Thermo Tracking, a ponadto uruchomiono dogodne formy odbioru zakupów w formie Pocztex PUNKT, Pocztex AUTOMAT i Pocztex KURIER. Aplikacja Pocztex Mobile to kolejny ważny krok w całej przygodzie firmy.

