Halo, tu Hel! I kilka innych miast. Rusza nowa polska sieć hotelowa

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Polski Holding Hotelowy wprowadza na rynek nową markę hotelową „Halo”. Prace nad własnym soft brandem holding rozpoczął jeszcze w 2019 roku, jednak wybuch pandemii wpłynął na zmianę realizacji harmonogramu działań. Dzięki wytężonej i konsekwentnej pracy powołanego zespołu ds. marki własnej, PHH doprowadził do stworzenia nowego brandu i wprowadzenie produktu na rynek. Zagroń w Szczyrku, Kopernik w Toruniu, Rycerski w Szczecinie i Cassubia w Helu to hotele i obiekty z Grupy PHH, które jako pierwsze przyjmą gości pod nową marką Halo.

Dla gości podróżujących po Polsce

– Cieszę się, że dziś możemy oficjalnie ogłosić naszą nową markę – Halo! Wprowadzenie na polski rynek hotelowy nowego, polskiego brandu to nasza odpowiedź na turystyczne potrzeby gości, którzy chcą odpoczywać w pięknych, polskich destynacjach. To marka, która oferuje nowoczesny, międzynarodowy standard w cenach, które konkurują z lokalnymi obiektami i pensjonatami. Jest przyjazna dla każdego gościa, otwarta dla wszystkich ceniących wspólny odpoczynek z rodziną i przyjaciółmi, jak również dla tych, którzy wolą spędzać czas we własnym towarzystwie. Chcemy, aby każdy nasz gość czuł się tutaj jak najbardziej komfortowo. Zapraszamy do odpoczynku i wspólnego spędzania czasu w hotelach i obiektach Halo – podkreśla Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

– Pomysł na nazwę dla marki własnej pojawił się w 2019 roku. Po przeprowadzeniu odpowiednich badań rynku zdecydowanie wygrało „Halo”. Chcieliśmy, aby już sama nazwa przykuła uwagę naszych gości, kojarzyła się z powitaniem i dokładną lokalizacją, gdzie znajduje się nasz hotel, a jednocześnie była łatwa do zapamiętania – wyjaśnia Anna Izdebska, kierownik ds. marketingu PHH i jednocześnie autorka nazwy. Marka Halo ma lokalny charakter. Zachęca do aktywnego odpoczynku w pięknych polskich destynacjach, zarówno w górach, jak i nad morzem. Jest również doskonałą propozycją dla miłośników historii, kultury i architektury, którzy chcą spędzić czas w pięknej okolicy pełnej ciekawych atrakcji turystycznych. Ze swojego otoczenia czerpie to, co charakterystyczne dla danego miejsca, nawiązując wystrojem do górskich krajobrazów w Szczyrku czy motywów marynistycznych w Helu. Koresponduje także z historią i kulturą danego miasta – w Torunia z miejscem urodzenia sławnego astronoma, Mikołaja Kopernika, a w Szczecinie z nowoczesną Filharmonią Szczecińską.

Bogactwo polskiej natury

Nowa marka swoim kolorytem nawiązuje do bogactwa polskiej natury. Emanuje solidnymi materiałami, prostymi formami i radosnymi, kolorowymi akcentami – w ten sposób daje spokój, ale jednocześnie dzięki detalom buduje sympatyczną atmosferę. Stawia na codzienność i współczesność. Jest przyjazna dla każdego turysty i stanowi uporządkowaną, harmonijną przestrzeń. – Wszystkie elementy, które składają się na tę markę zostały starannie przygotowane i poprzedzone badaniami rynku. Jako profesjonaliści w branży hotelarskiej stworzyliśmy własny, dedykowany brand book, standardy i katalog wytycznych, w których doprecyzowane są wszystkie detale nowej marki – od identyfikacji wizualnej, poprzez uniformy dla pracowników, po zewnętrzne obrandowanie obiektów. Wszystko to składa się w jedną inspirującą historię o miejscach, gdzie po prostu można poczuć się lepiej – mówi Renata Pawłowska-Maciak, dyrektor Pionu Handlowego PHH.

Marka Halo zachęca do tego, by doceniać codzienność i cieszyć się ze zwyczajnych chwil. Inspiruje do wspólnych spotkań w szerszym gronie: biesiadowania, słuchania muzyki, grillowania czy grania w planszówki. We wszystkich obiektach działających pod nowym brandem znajdują się gadżety w stylu „Halo”, skłaniające do wspólnej zabawy zarówno dzieci, jak również dorosłych. W ten sposób marka stara się dotrzeć do różnych grup odbiorców i odpowiedzieć na ich potrzeby. Z „Halo” każdy wyjedzie wypoczęty, z nowym szacunkiem to tego, co go otacza.

W hotelach marki Halo dużą wagę przykłada się także do kultury jedzenia – proste potrawy, wykonane z kunsztem, z najlepszych lokalnych składników. Specjalnością jest ciasto drożdżowe według tradycyjnej receptury, a dla relaksu serwowany jest pełen asortyment polskich ziół, takich jak melisa, mięta czy rumianek.

Pierwsze cztery obiekty z Grupy PHH, które weszły pod nową markę PHH to dopiero początek historii nowego brandu w Polsce. W następnych latach holding planuje wprowadzić kolejne hotele z Grupy PHH pod markę Halo, między innymi w Wiśle, Międzyzdrojach, Krynicy, Kołobrzegu i Zakopanem. Wszystkie hotele i obiekty marki Halo, a także aktualne oferty znajdują się na stronie www.halohotele.pl.