Kulczyk ma już prawie cały Ciech. Nie rezygnuje z zamiaru wycofania go z giełdy

Zapisy na akcje Ciechu trwały od 4 do 10 października. Tak jak podczas wcześniejszych tego typu propozycji oferowano za nie po 54,25 zł za akcję.

KI Chemistry przez cały rok kupowało akcje Ciechu

KI Chemistry, firma z grupy Kulczyk Investments, która jest kontrolowana przez Sebastiana Kulczyka, nabyła w ramach kolejnego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Ciechu prawie 1,6 mln walorów giełdowej spółki. To niespełna 3 proc. ogółem wyemitowanych papierów. Dzięki temu jej udział wzrósł do ponad 95,4 proc. – informuje Rzeczpospolita.

Wkrótce podejmie działania zmierzające do wycofania Ciecha z obrotu giełdowego. Przez cały 2023 rok KI Chemistry nabywało akcje Ciechu – najwięcej podczas wrześniowego zaproszenia kupiło (7,8 mln akcji, czyli 14,8 proc. udziałów).

Dawid Jakubowicz, prezes Kulczyk Investments, powiedział, że „z zadowoleniem przyjął informację, że w wyniku rozliczenia transakcji zaangażowanie KI Chemistry w Ciechu przekroczyło 95 proc”..

– Daje nam to prawo do przeprowadzenia, w okresie trzech miesięcy od przekroczenia tego progu, przymusowego wykupu pozostałych akcji Ciechu, a następnie podjęcia pozostałych działań niezbędnych do wycofania akcji Ciechu z obrotu giełdowego, zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami – wyjaśnił.

Dlaczego Kulczyk chce wycofać Ciech z giełdy?

Ciech jest drugim w Europie producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz największym polskim producentem soli warzonej, największym dostawcą krzemianów w Europie oraz jednym z największych producentów pianek poliuretanowych w Polsce.

Firma powstała w 1945 roku jako Centrala Importowo-Eksportowa Chemikaliów i Aparatury Chemicznej. Do transformacji ustrojowej firma była największą centralą handlu zagranicznego posiadającą monopol na dostawy ropy naftowej do polskich rafinerii. Spółka debiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w 2005 roku.

W roku 2014 pakiet większościowy spółki zyskała grupa Kulczyk Investments, która teraz planuje wycofanie Ciechu z giełdy.

„Według KI Chemistry, działanie Ciech S.A. w formule spółki niepublicznej zapewni możliwość szybszego i elastyczniejszego reagowania na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania ekonomiczne, regulacyjne oraz geopolityczne” – czytamy w komunikacie.

Dawid Jakubowicz. Z Ciechu do Kulczyk Investments

Dawid Jakubowicz jest z Ciechem szczególnie związany, bo zanim zastąpił Sebastiana Kulczyka na stanowisku prezesa zarządu Kulczyk Investments, był prezesem koncernu chemicznego. Złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu ze skutkiem na koniec dnia 26 maja 2023 r. i wkrótce zajął się zarządzaniem holdingiem z siedzibą w Luksemburgu. W zarządzie Ciechu zastąpił go Kamil Majczak.

