Sieć sklepów 4F testuje nowość. Naprawiane ubrania trafiają do sprzedaży

Sieć 4F znają prawie wszyscy, w końcu sklepy marki znajdują się w wielu galeriach handlowych, a ceny sprzedawanych tam artykułów są zwykle bardzo przystępne. A co można powiedzieć o organizacji Ubrania do Oddania? Choć na rynku jest o niej coraz głośniej – w końcu współpracowali już z nią m.in. Carrefour czy grupa LPP – to wciąż nie każdy, wie, o co chodzi. Głównym celem jest szukanie ekologicznych rozwiązań i dawanie odzieży drugie życie. Teraz testowany jest nowy program naprawy ubrań.

4F testuje nowość. Sprzedaje ubrania naprawiane

Nowy system, który testuje marka 4F jest wynikiem współpracy ze wspominaną organizacją. Projekt nosi nazwę „Nie szukaj dziury w całym!”. Dzięki tej akcji klienci mogą kupić ubrania naprawione w sposób widoczny. To kolejny krok w działaniach cyrkularnych marki.

Takie produkty dostępne będą na razie tylko w sklepach 4 F w galerii Westfield Arkadia w Warszawie i CH Bonarka City Center w Krakowie. Wszystko opiera się na korzystaniu z tzw. drugiego obiegu – recykling i upcyclingu, wykorzystywanego w ramach programu Wear_Fair. Sieć sklepów sportowych jest w niego zaangażowana od 2022 roku i nadal chce się rozwijać w tej kwestii.

„Nad zwiększeniem liczby naprawianych ubrań pracowaliśmy z Ubrania Do Oddania już od dłuższego czasu. Z tego powodu odwiedziliśmy m.in. United Repair Centre w Amsterdamie, gdzie podobne naprawy realizowane są od lat”. – mówił Przemysław Feliga, Head of Sustainability w OTCF.

Wszystko działa w taki sposób, że używane ubrania dostępne w strefach WearFair 4F są zbierane, sortowane, czyszczone, odświeżane i naprawiane przez Ubrania Do Oddania. „Chcemy pokazać, że odpowiedzialne zarządzanie tekstyliami jest nie tylko istotnym elementem cyrkularnej gospodarki, lecz także przestrzenią do modowej ekspresji” – mówiła mediom Zosia Zochniak, CEO i Co-Founderka w Ubrania do Oddania.

Zobaczysz takie ubrania? Nie reklamuj ich

Teraz po raz pierwszy ubrania używane z kategorii Reperied zostały naprawione w sposób widoczny, np. mają łatę albo nawet cały rękaw w innym kolorze. Wszystkie materiały wykorzystane do przeróbki również pochodzą z drugiego obiegu. Każdy produkt posiada swoją metkę z widocznym przesłaniem akcji.

Każdy, kto zobaczy nieco popsute i widocznie naprawiane elementy odzieży w salonach 4F nie musi podchodzić do kasy i zwracać uwagi sprzedawcom. Wszystko jest zamierzone, a zainteresowani klienci mogą sięgnąć po takie towary.

Głównym celem projektu jest edukacja klientów w zakresie odpowiedzialnych zakupów i korzystania z produktów i usług cyrkularnych. Dziś wielu z nas poddaje się spontanicznym zakupom, tym samym stając się ofiarą konsumpcjonizmu. To nie wpływa dobrze na nasz świat, bowiem każdego dnia przybywa śmieci, które rozkładają się później przez tysiące lat.

Branża fast fashion produkuje odzież nietrwałą, która szybko się niszczy i koncentruje się głównie na zyskach, podczas gdy przedsiębiorcy przeciwni takiej taktyce robią wszystko, by odnawiać stare rzeczy i dawać im kolejne życia. Korzystając z takich produktów, jakie oferują, chociażby 4F i Ubrania do Oddania możemy mieć realny wpływ na kształtujące się trendy i środowisko.

