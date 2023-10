Ceny mieszkań poszybowały, a wraz z nimi… sprzedaż. Poznaliśmy dane deweloperów

Deweloperzy pompują ceny mieszkań, bo mogą. Tak w skrócie można by opisać to, co obecnie dzieje się na rynku nieruchomości. Widać to po danych dotyczących sprzedaży lokali.

Ceny mieszkań rosną. Sprzedaż też

Bardzo ciekawe zestawienie danych opublikował w portalu X (dawniej Twitter) Tomasz Narkun. Jest to ekspert rynku nieruchomości, pełnomocnik spółek z branży i człowiek, który doradzał ministrowi Waldemarowi Budzie przy tworzeniu programu, w ramach którego wprowadzono Bezpieczny Kredyt 2 proc.

Wylistował on spółki deweloperskie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych i podał dane dotyczące sprzedaży w trzecim kwartale 2023 roku. Było to możliwe, gdyż spółki giełdowe muszą dokładnie raportować tego typu informacje. Dane te pokazują jednak, że o kryzysie na rynku nieruchomości zdecydowanie nie ma co mówić.

Mieszkania sprzedają się jak świeże bułeczki

Ceny mieszkań w Polsce w ostatnich miesiącach poszybowały. W największych miastach właściwie nie da się już znaleźć na rynku lokalu, którego cena nie sięgałaby co najmniej 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy. W Warszawie średnia cena przekroczyła 16 tys. zł. Szaleństwo cenowe nakręcił dodatkowo rządowy program Bezpieczny Kredyt 2 proc.

Mimo tego sprzedaż mieszkań ciągle przyspiesza. Według danych spółek giełdowych, w niektórych przypadkach są to wzrosty o kilkaset procent. W trzecim kwartale tego roku najwięcej lokali sprzedał Dom Development, który jako jedyny przekroczył 1000 sztuk (1081). To wzrost w porównaniu z minionym kwartałem o 16 proc. Na drugim miejscu uplasował się Atal z wynikiem 760 mieszkań (wzrost o 3 proc.). Na trzecim jest Victoria Dom. Spółka sprzedała 736 lokali, co daje wzrost o 42 proc.

Jednak po niektórych spółkach widać, jak bardzo ten kwartał ożywił rynek. Wzrost sprzedaży o 384 proc. zanotował Marvipol, o 262 proc. spółka Inpro, a o 236 proc. Develia. 100 proc. wzrostem sprzedaży może pochwalić się Atal.

