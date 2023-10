Politycy muszą zdecydować, co dalej z Polska Press. „Przynależność wydawnictwa do koncernu jest absurdem”

W niedzielnym programie Bogdana Rymanowskiego w Polsacie Ryszard Petru, poseł—elekt z Trzeciej Drogi, powiedział, że „na pewno Orlen będzie musiał się pozbyć Polska Press”. – Uważam, że to jest skandal, by spółka Skarbu Państwa działała niezgodnie ze swoim celem – powiedział Petru w wątku rozmowy dotyczącym przyszłości spółek Skarbu Państwa.

Orlen po wyborach. Co dalej z Polska Press?

O tym, jak może wyglądać przyszłość Polska Press, pisze serwis „Wirtualne Media”.

– Najpopularniejsze w kręgach opozycji szykującej się do formowania rządu są dwie wersje rozwoju wydarzeń. Pierwsza: zmieniamy szybko władze Orlenu, a nowy prezes robi porządek zarządzie Polska Press. Ta opcja zakłada, że Orlen zostawi sobie wydawnictwo, ale gruntownie zreformuje je na poziomie menadżerskim, bez sięgania głębiej. To już w redakcjach będą zapadały decyzje, kto zostaje kto odchodzi. Drugi pomysł to sprzedaż Polska Press nowym właścicielom w całości bądź w częściach. Być może nawet wchodziłoby w grę sprzedawanie poszczególnych tytułów, nie pakietowo. Tylko kto to teraz od nas kupi – powiedział zachowujący anonimowość prominentny polityk Platformy Obywatelskiej.

Iwona Śledzińska-Katarasińska, wieloletnia posłanka PO i wiceszefowa komisji kultury i środków przekazu w minionej kadencji Sejmu, która po wielu latach znajdzie się wkrótce poza parlamentem, powiedziała w rozmowie z portalem Wirtualne Media, że „Polska Press koniecznie po pierwsze i najważniejsze należy "odpiąć" od polityków i polityki”. Dodała, że „przynależność wydawnictwa do koncernu będącego spółką skarbu państwa jest absurdem i niczemu nie służy”.

Autor książki o Polska Press mówi o sytuacji kadrowej w Polska Press

A co z zatrudnionymi w serwisach w największych miastach w Polsce dziennikarzami? Medioznawca Adam Szynol, autor książka „Okiem naczelnych”, w której zamieścił rozmowy z wszystkimi 19-toma byłymi redaktorami naczelnymi tego wydawnictwa, jest zdania, że powszechnych zwolnień nie będzie.

– Na pewno tak nie będzie, bo przecież ktoś w tych mediach musi pracować. I nie sądzę, żeby akurat chętnych do pracy w dziennikach regionalnych było aż tylu, żeby można był osobie pozwolić na to, żeby nagle wszystkich zmienić. Po drugie: część osób pracuje tam od dawna – przejęcie tych gazet przez Orlen nie wiązało się ze zmianą całego zespołu. Zmienili się prawie wszyscy naczelni i ich bezpośredni następcy – ale zespoły otrzymywali niejako “w spadku” po poprzednikach – analizuje.



Wirtualne Media przypominają, że w ciągu dwóch lat wydawnictwo wykazało 54 mln zł straty. Półka w rocznym sprawozdaniu wyjaśniła, że ujemny wynik w 2022 roku związany był głównie z sytuacją gospodarczą, na którą przede wszystkim wpływ ma wojna na Ukrainie. „W istotny sposób przełożyła się ona na poziom przychodów z reklamy oraz znaczący wzrost cen materiałów, energii i gazu. Ponadto, Spółka w 2022 roku mierzyła się ze wzrostem kosztów działalności operacyjnej spowodowanych inflacją oraz presją płacową” – napisano.

