Innowacyjne rozwiązania ekologiczne od ASEKOL

Czym zajmuje się ASEKOL i jaka jest historia firmy?

ASEKOL to organizacja odzysku zużytego sprzętu i opakowań, która działa w Polsce od 2015 roku, a od 2005 roku firma istnieje w Republice Czeskiej oraz na Słowacji. ASEKOL w imieniu producentów i importerów sprzętu elektrycznego i elektronicznego organizuje ogólnopolski system odbioru zużytego sprzętu, opakowań i baterii oraz zapewnia ich prawidłowy recykling.

W Polsce, w ramach grupy kapitałowej działa również zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Enviropol, z siedzibą w Gliwicach. Organizując system zbiórki zużytego sprzętu oraz baterii współpracujemy jednak z wieloma podobnymi zakładami przetwarzania w całym kraju.

Czy ASEKOL podejmuje również jakieś proekologiczne działania?

Jesteśmy współorganizatorem oraz partnerem ogólnopolskich corocznych akcji sprzątania terenów zielonych takich jak Akcja Czysta Rzeka czy Książka za Worek Śmieci. Dzięki nim i przede wszystkim dzięki ich świadomym uczestnikom udało się w ciągu kilku lat zebrać setki ton odpadów zalegających w miejskich przestrzeniach zielonych czy w pobliżu rzek.

Naszym zadaniem jest między innymi przejmowanie obowiązków firm wprowadzających sprzęt oraz opakowania na polski rynek, w tym również edukacja społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. Każdego roku organizujemy konkursy o tematyce ekologicznej, które kierujemy do różnych odbiorców. Mamy w swoim portfolio ogólnopolski konkurs dla szkół, który w tym roku rozpoczął swoją X edycję, konkursy dla sołectw, ogródków działkowych, ochotniczych straży pożarnych oraz wiele innych.

Na czym polega innowacyjność w podejściu ASEKOL do ekologii?

Jako jedyna organizacja odzysku z zaangażowaniem działamy na rzecz zwiększenia fizycznej zbiórki zużytego sprzętu oraz baterii. Zbudowaliśmy oraz wciąż rozwijamy system zbiórki zużytego sprzętu oraz baterii w oparciu o różne typy pojemników, dostosowane do potrzeb odbiorcy. Mamy w swojej ofercie kontenery zewnętrzne, tzw. czerwone kontenery (czerwonekontenery.pl), które służą do zbiórki sprzętu małogabarytowego na ulicach miast. Okazały się one szczególnie przydatne dla spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, urzędów dzielnic czy też gmin. Stopniowo wprowadzamy w nich czujniki monitorujące stan zapełnienia, temperaturę wewnątrz pojemnika oraz sygnalizujące potencjalne włamania. Wszystko po to, aby nasza logistyka była jeszcze skuteczniejsza.

Posiadamy również mniejsze pojemniki e-box, przeznaczone do przestrzeni wewnętrznych w biurach czy sklepach. W e-boxach może być gromadzony sprzęt, baterie oraz lampy LED.

Od dwóch lat rozwijamy także projekt odbioru sprzętów wielkogabarytowych bezpośrednio od mieszkańców miast na wybranych terenach. Projekt działa już w aglomeracji warszawskiej, na Górnym Śląsku oraz w Opolu. Mamy nadzieję na włączenie w najbliższych miesiącach kolejnych lokalizacji. Ten projekt jest uzupełnieniem dla naszego rozwiązania zbiórki mniejszych elektrośmieci za pomocą systemu pojemników. Pozwala on w szybki, bezpieczny i prawidłowy sposób pozbyć się dużych i ciężkich sprzętów takich jak lodówki, pralki, zmywarki czy telewizory. Jednocześnie jest przyjazny dla użytkowników, ponieważ aby zgłosić odbiór i wyniesienie takiego sprzętu z mieszkania, wystarczy jedynie wprowadzić zlecenie na stronie www lub zadzwonić na naszą infolinię pod numerem 888-092-093.

I wreszcie, co szczególnie warte podkreślenia, jeśli mówimy o naszych innowacyjnych rozwiązaniach dla ekologii – we wrześniu 2023 r. zostaliśmy wyłącznym odbiorcą na Polskę pojemników Smart Ecobox.

Czym charakteryzują się te pojemniki i na czym polega ich wyjątkowość?

Smart Ecobox to inteligentne rozwiązanie, które łączy w sobie funkcjonalność i nowoczesny design. Każdy pojemnik wyposażony jest w duży ekran zarządzany poprzez dostarczoną przez producenta aplikację. Ekran dedykowany jest do prezentowania treści edukacyjnych, filmów czy animacji pokazujących właściwe sposoby postępowania z odpadami.

Pojemnik Smart Ecobox skupia szczególnie uwagę młodych odbiorców, poprzez prezentowane treści wizualne. Pojemniki reagują na zbliżające się osoby – dzięki czujnikowi ruchu otwory wrzutowe otwierają się, a na ekranie prezentowane są informacje o odpadach zbieranych w pojemniku. Jednym z nich są papierosy elektroniczne, które zaczynają stanowić duży problem i zagrożenie w naszym kraju. Zauważyliśmy brak tego rozwiązania na rynku, a jednocześnie potrzebę konsumentów, aby w sposób ekologiczny pozbyć się takiego odpadu.

Oczywiście Smart Ecobox, jak przystało na inteligentny i nowoczesny pojemnik, na bieżąco wskazuje operatowi logistycznemu masę odpadów danej frakcji i poziom zapełnienia pojemnika. W urządzeniu zastosowano zarządzany poprzez aplikację harmonogram działania, który pozwala wyłączać pojemnik w godzinach, w których w danej przestrzeni nie byłby użytkowany.

Czy te pojemniki są już dostępne i gdzie można z nich korzystać?

Smart Ecobox miał swoją premierę 22.09.2023 r. w warszawskim Placu Unii podczas wydarzenia promocyjnego i dotychczas to jedyne miejsce, gdzie można go zobaczyć. W najbliższych tygodniach planujemy wstawić kolejne pojemniki w różnego typu lokalizacjach – od galerii handlowych, aż po obiekty użyteczności publicznej.

Liczymy na duże zainteresowanie tym rozwiązaniem, tym bardziej że Smart Ecobox zdobył właśnie Złoty Medal w kategorii innowacyjne rozwiązanie oraz Złoty Medal Konsumentów podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich Poleco.