Niecałe 7 tys. zł brutto – tyle Polacy zarabiali przeciętnie w 2022 roku. Są dane GUS

Główny Urząd Statyczny zaprezentował w czwartek raport poświęcony zatrudnieniu i wynagrodzeniom w tzw. gospodarce narodowej za zeszły rok. Dowiadujemy się, że liczba pracujących na koniec 2022 roku wyniosła 15,2 mln, co przełożyło się na 11 mld etatów.

Raport o wynagrodzeniach w 2022 roku

Biorąc pod uwagę rodzaj działalności, najwięcej osób pracowało w szeroko rozumianym przetwórstwie przemysłowym. W porównaniu z rokiem wcześniejszym zatrudnienie najbardziej wzrosło w sekcji „informacja i komunikacja” (o 10,8 proc.) oraz „zakwaterowanie i gastronomia” (o 8,6 proc.). To drugie można wyjaśnić tym, że od października 2020 roku do połowy maja 2021 roku trwał lockdown, który uniemożliwiał obsługę gości w restauracjach, a korzystanie z hoteli i miejsc noclegowych było bardzo utrudnione. Wpłynęło to na zmniejszenie zatrudnienia w pensjonatach, hotelach i restauracjach, więc „powrót do normalności” skutkował tym, że w statystykach zatrudniania widać wyraźny wzrost.

Największy spadek zatrudnienia zanotowano w kategorii „rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” (o 1,3 proc.).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2022 r. wyniosło 6 362 zł.W porównaniu z 2021 r. wzrosło nominalnie o 12 proc. Mowa o średniej, więc nie wszyscy otrzymali taką podwyżkę – niemniej zarobki wzrosły we wszystkich analizowanych w branżach. Najbardziej zestawienie „pociągnęli” górnicy, których wynagrodzenia wzrosły o 22 proc. Dla porównania – nauczyciele zarobili tylko o 6 proc. więcej.

Przeciętne wynagrodzenie we wrześniu 2023 roku

Trzeba mieć na uwadze, że omawiany raport dotyczy 2022 roku. Jest rozbudowany, niemniej po tylu miesiącach od zakończenia analizowanego okresu możemy go traktować bardziej jako ciekawostkę niż źródło aktualnych informacji. GUS co miesiąc publikuje dane: we wrześniu w sektorze przedsiębiorstw pracuje prawie 6,5 miliona pracowników. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 7379,88 zł brutto, a więc o tysiąc złotych brutto więcej niż w 2022 roku.

Największy nominalny wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w stosunku do poprzedniego miesiąca odnotowano w sekcji „pozostała działalność usługowa” (o 3,0 proc.). Najwyższa wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia we wrześniu 2023 r. wystąpiła w sekcji „informacja i komunikacja” (12313,32 zł), a najniższa w sekcji „zakwaterowanie” i „gastronomia” (5446,36 zł) – wynika z komunikatu GUS.

