Dino szuka pracowników w całej Polsce. Sprawdzamy, ile może zarobić kasjer

Sieć Dino nie zwalnia tempa. Do końca 2022 rokupod logiem Dino działało 1975 marketów, a tylko w pierwszym półroczu tego roku otwarto 116 nowych placówek. W wakacje prace jeszcze bardziej przyspieszyły i z końcem września klienci mogli robić zakupy w 2340 sklepach, co znaczy, że w pierwszych dziewięciu miesiącach roku ich liczba zwiększyła się o 184.

Praca w Dino: centrala, magazyny, sklepy

Skoro sklepów jest więcej, to trzeba też zwiększyć zatrudnienie. Oferty pracy zamieszczone są na stronie internetowej sieci. Są skierowane do pracowników sklepów, magazynów oraz centrali w wielkopolskim Krotoszynie. Pracowników biura firma kusi prywatną opieką medyczną i ubezpieczeniem na życie dla nich oraz członków rodziny, dodatkowymi ubezpieczeniami, w tym NNW dla dzieci i młodzieży, komunikacyjne i majątkowe, kartą Medicover Sport oraz pożyczkami pracowniczymi.

W centrali obecnie do obsadzenia są m.in. stanowiska koordynatora ds. sprzedaży produktów finansowych, którego zadaniem będzie zarządzanie produktami finansowymi spółki, analityka biznesowego IT, kierownika działu księgowości inwestycyjnej, grafika.

W każdym województwie „do wzięcia” są też oferty pracy w sklepie, przede wszystkim na stanowisku kasjera-sprzedawcy. Na stronie internetowej nie podano widełek wynagrodzeń, ale w jednym z serwisów rekrutacyjnych, którym również posiłkuje się dział HR, napisano, że wynagrodzenie brutto zaczyna się od 3 710 zł. Na start można więc dostać niewiele więcej niż wynosi ustawowe minimum (3600 zł od lipca 2023, w styczniu ponownie pójdzie do góry).

Stacje paliw przy Dino

Niewykluczone, że w przyszłości obok niektórych sklepów znajdować się będą stacje paliw pod marką Dino. Przymiarki do rozszerzenia działalności w tym kierunku spółka podjęła już kilka lat temu, gdy wystąpiła o stosowną koncesję, ale wygląda na to, że powróciła do pomysłu. Wiemy o tym… z ogłoszenia o pracę dla specjalisty do spraw paliw. Będzie on odpowiedzialny m.in. za pomoc w projektach dotyczących rozwoju sieci Dino w obszarze stacji paliw, czy nadzór nad bezpiecznym funkcjonowaniem stacji.

