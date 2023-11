Klienci McDonald's byli w szoku. Ktoś wpuścił szczury do restauracji

Trudno wyobrazić sobie szok i oburzenie pracowników czy klientów McDonald's. Do nietypowej akcji doszło w brytyjskiej restauracji w poniedziałek około godziny 17:30. Ludzi na miejscu było bardzo dużo – w końcu to o tej porze wiele osób sięga po posiłek po pracy. Spokojne popołudnie zakłócił mężczyzna, który nagle wyrzucił szczury z pudełka i uciekł.

Szczury w McDonald's. Akcja na tle politycznym

Po tym jak nieznany mężczyzna wszedł do McDonald's, by wypuścić na podłogę szczury, o akcji zrobiło się głośno w całym kraju. Natychmiast można było dostrzec, że to incydent antysemicki. Właściciel pudełka z gryzoniami krzyknął „piep*** Izrael” po czym wybiegł i wsiadł do samochodu, jak gdyby nigdy nic.

Żywe szczury w kolorach flagi Palestyny rozbiegły się po całej restauracji, a klienci zaczęli krzyczeć i uciekać. Wśród nich nie brakowało osób, które panicznie bały się gryzoni, więc na miejscu zrobiło się naprawdę niebezpiecznie. Lokalne władze określiły wydarzenie jako zakłócanie porządku publicznego. Co prawda nawet jeśli atak nie był tak poważny jak alarmy bombowe w Niemczech czy Francji, to nadal mowa tu o dokuczliwym uprzykrzaniu życia niewinnym obywatelom.

Atak przedstawicieli Hamasu i Palestyny prawdopodobnie spowodowany był tym, że izraelskie franczyzy ogłosiły, że zapewnią izraelskiemu personelowi wojskowemu tysiące bezpłatnych posiłków.

McDonald's nie pozostał bierny i szybko zareagował. „Jesteśmy świadomi incydentu, który miał miejsce w naszej restauracji Birmingham Star City” – czytamy w oficjalnym komunikacie. „Lokal został w pełni zdezynfekowany” – przekazali przedstawiciele miejsca, dodając, że restauracja zostanie poddana szczegółowej inspekcji.

Wypuścił szczury w McDonald's. Policja szuka mężczyzny

Sprawcą ataku był mężczyzna ubrany w maskę, dlatego ciężko rozpoznać go na filmiku. Nagranie z incydentu trafiło do sieci, jednak pomaga ono głównie w informowaniu innych o akcji. W szoku są nie tylko Brytyjczycy, ale mieszkańcy wielu innych zakątków świata.

Sprawą zajmuje się policja West Midlands. Prowadzi dochodzenie i zamierza ustalić, kto stoi za incydentem. Sprawcy zamieszani w wydarzenie zostaną aresztowani. Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje lub przypuszcza, kto mógł zrealizować taki plan, proszony jest o kontakt z funkcjonariuszami.

Miejscowa policja wciąż przeprowadza kontrole na ulicach, jednak często zauważa się obelgi słowne czy niszczenie mienia na mieście. Ataki nasiliły się po tym jak Izrael zaczął bombardowania w Strefie Gazy, gdzie codziennie giną m.in. dzieci.

