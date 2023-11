Banki zarabiają na niskim oprocentowaniu lokat. KNF podał wyniki finansowe

Po pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r. zysk netto banków wyniósł 21,2 mld zł — wylicza Komisja Nadzoru Finansowego.

Banki w niezłej sytuacji

To oznacza gigantyczny wzrost zysków banków. Skoczyły w górę o 283,5 proc., czyli prawie czterokrotnie. Wynik ten był wyższy o 15,7 mld zł od wyniku osiągniętego na koniec września 2022 r. i o 2,5 mld zł przebił rezultat z końcówki sierpnia 2023 r.

Zyski nie rozkładają się równomiernie. Na koniec września 2023 r. łączna strata w bankach, które nie wykazały zysków, wyniosła 6 mld zł.

KNF nie zdradza, które banki nie wypracowują zysku, a więc ocierają się o problemy finansowe. Uspokaja jednak, że ich aktywa stanowiły niewielką część, bo około 1,2 proc. aktywów całego sektora bankowego.

Banki tną też koszty działania: w rok zmniejszyły je o 2,4 proc. do 33,8 mld zł. Z kolei odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości) wyniosły 5,12 mld zł (-27 proc. r/r) — podaje KNF.

Dobre wyniki finansowe to zasługa m.in. rosnących wpływów z odsetek. W okresie styczeń-wrzesień wynik z tym przypadku wyniósł 72,61 mld zł, co oznacza wzrost o 32,6 proc. rok do roku. W tym samym czasie wynik z prowizji sięgnął 13,97 mld zł — spadł o 0,8 proc. Przez wiele miesięcy panował zastój w kredytach hipotecznych, ale rządowy program „Bezpieczny kredyt 2%” sprawił, że działy kredytowe są teraz bardzo zajęte.

„Bezpieczny kredyt 2%” rozhulał działy kredytowe

Biuro Informacji Kredytowej poinformowało, że we wrześniu banki udzieliły ponad 18 tysięcy kredytów mieszkaniowych. Po zestawieniu tej liczby z danymi Ministerstwa Rozwoju i Technologii możemy zakładać, że aż dwie trzecie kredytobiorców skorzystało z „Bezpiecznego Kredytu 2%".

Z danych przedstawionych przez wiceszefową ZBP Agnieszkę Wachnicką wynika, że do 26 października podpisano 27696 umów, co oznacza, że w ciągu tygodnia liczba umów wzrosła o 3410. Liczba wniosków wyniosła natomiast 62929, co oznacza tygodniowy wzrost o 2730. Z kolei liczba założonych kont mieszkaniowych to 3860 (wzrost o 183 w ujęciu tydzień do tygodnia).

Półtora tygodnia temu wiceprezes ZBP podała, że wartość zawartych umów w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. to 9,7 mld zł, a średnia wartość umowy to 399,4 tys. zł.

