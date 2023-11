Pasażerowie latali, choć było drożej. Ryanair ma za sobą rekordowy rok

Zarząd irlandzkiej linii lotniczej regularnie ma okazje do otwierania szampana. Od października do grudnia 2022 roku udało się wypracować zysk netto w wysokości 211 milionów euro – rok wcześniej było to 88 milionów. Prezes Michael O’Leary zapewniał, że nie ma tu mowy o przypadku, bo Ryanair był linią najlepiej przygotowaną do odbudowy ruchu po pandemii. Pod koniec zeszłego roku zapewniał, że kierowana przez niego linia w odpowiednim momencie rozpoczęła dalszą rekrutację i uniknęła niedoboru pracowników, z czym z kolei mierzyli się niektórzy konkurenci. W zeszłym roku ponad tysiąc osób zapisało się do jego szkół pilotów, z kopyta ruszyły także kursy dla personelu pokładowego.

Ryanair. Ponad 2 mld euro zysku

W roku księgowym 2023, który trwał od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. Ryanair utworzył 5 nowych baz i otworzył 300 nowych tras. Flota powiększyła się o 98 samolotów B737 MAX i na koniec marca liczyła 537 maszyn.

28 miesięcy wcześniej niż zakładano przywrócono też wysokość płac sprzed pandemii.

Wracając do najnowszych wyników finansowych: jak podaje „Financial Times”, największa europejska linia lotniska prognozuje zysk po opodatkowaniu na nawet 2,05 mld euro w bieżącym roku obrotowym.

Na popularności Ryanaira zarobią akcjonariusze: w przyszłym roku firma planuje wydać na dywidendy ok. 400 mln euro.

Dokąd latem najchętniej latali Polacy?

Kilka tygodni temu Ryanair podsumował sezon wakacyjny 2023. Na podstawie systemu rezerwacyjnego przewoźnika za okres 01.07-30.09 można zauważyć, że Polacy latający liniami Ryanair najchętniej wybierali się do czterech miejsc w Europie.

Numerem jeden okazała się Hiszpania, do której loty wybrało aż 27 proc. osób decydujących się na urlop w okresie wakacyjnym. Następne w kolejności były Włochy – 19 proc. osób, a później Grecja – 15 proc. Czwarte miejsce, choć daleko za podium, zajęła Chorwacja – tu loty wybrało 10 proc. podróżnych.

