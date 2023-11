Urzędnicy w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Zbliża się otwarcie?

O tym, że Hotel Gołębiewski w Pobierowie ma wkrótce przyjąć pierwszych gości, informujemy co kilka miesięcy. Później okazuje się, że drzwi jak były zamknięte, tak zamknięte pozostają. Zarządcy sieci hoteli stworzonych przez nieżyjącego od 2022 roku Tadeusza Gołębiewskiego nie informują mediów o tym, na jakim etapie znajdują się prace w Pobierowie. W tej sytuacji można polegać tylko na „anonimowych informatorach”.

Jeśli wierzyć lokalnemu „Głosowi Szczecińskiemu”, wszystko zmierza ku otwarciu. Hotel Gołębiewski w Pobierowie obecnie przechodzi odbiory, a po zakończeniu procedury będzie mógł obsługiwać gości.

Pandemia pokrzyżowała plany Gołębiewskiego

Tadeusz Gołębiewski miał nadzieję, że hotel zacznie działać w 2020 roku, ale wybuch pandemii pokrzyżował te plany. Dalsza budowa stanęła pod znakiem zapytania, bo Gołębiewski kolejne etapy prac realizował z pieniędzy zarobionych przez inne należące do niego obiekty (w Wiśle, Mikołajkach, Karpaczu i Białymstoku). W pierwszych miesiącach pandemii wszystkie obiekty rekreacyjne stanęły, a później długo wychodziły z zapaści.

Hotelarz nie skorzystał z tarczy antykryzysowej, w ramach której przedsiębiorcy mogli pozyskiwać środki na wypłatę postojowego czy składki ZUS. Aby wypłacać pracownikom wynagrodzenia i kontynuować prace w Pobierowie, skorzystał z kredytu obrotowego na 30 mln zł, ale zastawił też majątek swojej drugiej firmy, producenta słodyczy TAGO i dom pod Wołominem. „Wszystkie obrazy, które posiadałem, w ostatnim roku wyprzedałem. A w kolekcji były i okazy po 400 tys. zł. Sprzedane, by ratować biznes. W kolekcji to i Wojciech Kossak był, ale też poszedł pod młotek. Obrazy sprzedane, złoto sprzedane. Obrączka mi tylko została” – przyznał w rozmowie z dziennikarzem Wirtualnej Polski.

Kilka miesięcy temu na profilu hotelu pojawiły się pierwsze zdjęcia wnętrz – i nic poza tym. Firma odmawiała informacji na temat najbliższej przyszłości obiektu, którego otwarcie było już kilkakrotnie przesuwane.

Jedni nie mogą się doczekać Hotelu Gołębiewski, inni woleliby, aby zniknął

Hotel ma tylu krytyków, co zwolenników. Ci pierwsi zwracają uwagę, że swoimi gabarytami całkowicie zdominował krajobraz okolicy. Inni cieszą się, że w Pobierowie powstanie obiekt, z którego będzie można korzystać przez cały rok, bo nowoczesne baseny wewnątrz będą stanowiły atrakcję również poza sezonem letnim, a dodatkowo Pobierowo stanie się miejscem konferencji, wyjazdów służbowych i integracyjnych, na czym skorzysta gmina.

Jeśli dojdzie kiedyś do otwarcia, Hotel Gołębiewski w Pobierowie będzie największym obiektem hotelowym w Polsce. Na powierzchni około 150 tys. m2 znajdzie się aż 1,4 tys. pokoi z miejscem dla ok. 3 tys. turystów. To trzy razy tyle, ile wynosi całkowita liczba mieszkańców niewielkiego Pobierowa. Zatrudnienie w obiekcie na stałe znajdzie 500 osób. Do dyspozycji gości będą baseny, sale kinowe, dyskoteki, a także obiekty sportowe. W planach jest także budowa molo i mariny. Formą hotel ma płynący statek wycieczkowy. Projekt zakładał, by co najmniej 60 proc. pokoi posiadało widok na Bałtyk.

