Przyszłość Rafako nierozstrzygnięta. Walne przerwane

We wtorek w Raciborzu odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie Rafako. W porządku obrad znalazły się m.in. zgoda akcjonariuszy na konwersję zadłużenia na akcje oraz zgoda na emisję akcji pod kątem potencjalnego inwestora. Na wniosek Grupy PBG, posiadającej ponad 26 proc. akcji Rafako, w walnym ogłoszono przerwę do 23 listopada.

Rafako: konwersja albo zwolnienia

Co dalej z producentem bloków energetycznych? Jak powiedział PAP prezes Dawid Jaworski, jeżeli w tym terminie zapadnie pozytywna decyzja o bezwarunkowej konwersji, na którą liczy zarząd Rafako, nie będzie to jeszcze za późno na realizację programu naprawczego. Brak takiej decyzji może spowodować utratę płynności i złożenie wniosku o upadłość zatrudniającej blisko 900 osób firmy.

Rafako chce skonwertować na akcje zadłużenie związane z gwarancjami bankowymi (ok. 240 mln zł), dług wobec Agencji Rozwoju Przemysłu (ok. 100 mln zł), Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (ok. 40 mln zł) oraz pozostałych wierzycieli układowych. Na konwersję zgodziła się już spółka Energa, rozmowy o konwersji będą podjęte też z litewską firmą Vilniaus Kogeneracine Jegaine, z którą wcześniej zawarto ugodę.

Po przeprowadzeniu konwersji z obecnych ok. 450 mln zł ujemnego kapitału Rafako pozostanie jeszcze ok. 30-40 mln zł, które spółka zamierza odbudować do końca pierwszego kwartału br.

Rafako czeka na zgodę na bezwarunkową konwersję

Rafako podkreśla, że dla ratowania firmy najważniejszą kwestią pozostaje decyzja akcjonariuszy o zgodzie na bezwarunkową konwersję wierzytelności na akcje.

– Rafako posiada biznesplan. Zakładamy, że w 2024 r. odbudujemy portfel zamówień i wejdziemy na ścieżkę poprawy rentowności działalności. Plan na 2024 r. zakłada oddłużenie spółki, uzyskanie dodatnich kapitałów i dostępu do linii gwarancyjnych, co będzie możliwe po przeprowadzeniu konwersji wierzytelności na akcje – zapewnia Rafako.

– Do przetrwania i dalszego działania potrzebne są kierunkowe decyzje akcjonariuszy dotyczące konwersji. To pozwoli nam sfinalizować restrukturyzację i rozpocząć realne działania umożliwiające odbudowanie portfela zamówień na przyszły rok, by skutecznie powrócić na rynek – powiedział Dawid Jaworski.

Zapewnił, że zarówno ARP, jak i KUKE wyrażają zainteresowanie konwersją długu na akcje. Skonwertowanie wierzytelności tych instytucji na akcje Rafako zwiększy udział Skarbu Państwa w akcjonariacie Rafako.

– Skarb Państwa mógłby pełnić funkcję tymczasowego inwestora – pomógłby on przygotować Rafako na wejście inwestora branżowego, który dokapitalizowałby spółkę – uważa prezes Jaworski.

