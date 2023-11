Przełom w temacie wypłat z KPO. W grudniu możliwa pierwsza wypłata

Zaraz po październikowych wyborach parlamentarnych Doland Tusk obiecał odblokowanie pieniędzy z KPO już w grudniu. W pierwszej kolejności może do nas trafić zaliczka z programu RePowerEU – co nie jest trudne, bo przyznanie tych środków nie wymaga realizowania żadnego z kamieni milowych.

Pieniądze z KPO. Zaliczki możliwe w tym roku

Wypłata zaliczki byłaby zresztą zasługą rządu Mateusza Morawieckiego, gdyż w sierpniu złożył wniosek. Unijny urzędnicy dopatrzyli się w nich błędów i trafił do ponownego uzupełnienia, stąd brak wypłaty.

Agencja Bloomberg poinformowała, że Komisja Europejska zatwierdzi w najbliższych tygodniach nowy program pożyczkowy dla Polski, co będzie się wiązało z wypłatą zaliczek z tego tytułu. 8 grudnia unijna rada ministrów finansów będzie mogła zaakceptować ten wiosek.

Pierwsze raty zaliczki będą mogły zostać wypłacone w styczniu 2024 roku. Przysługuje nam 20 proc. zaliczki, czyli blisko 4,7 mld euro.

Zaliczki będą miła niespodzianką po miesiącach ciszy w tym temacie, ale sprawdzianem dla nowego rządu będzie dopiero uruchomienie pieniędzy zamrożonych w „pełnoskalowym” KPO. To 34 mld euro – 22,5 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek. Do tego trzeba jednak wypełnić kamienie milowe – do tej pory przede wszystkim oczekiwania dotyczące sądownictwa okazały się dla rządu nie do przejścia.

Warto pamiętać, że łącznie Polska może starać się w ramach KPO o środki o wartości 158,5 miliarda złotych.

