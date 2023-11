Stworzył ChatGPT i stracił pracę. OpenAI zwalnia swojego prezesa

Takiego rozwoju sytuacji nie spodziewał się raczej nikt na rynku. Firma, która stoi za ogromnym sukcesem ChatGPT i rozwojem chatbotów opartych na sztucznej inteligencji, właśnie zwolniła swojego prezesa.

ChatGPT i Bard zatrzęsły rynkiem

Nieco opadła panująca przez ostatnie kilka miesięcy fascynacja chatbotami opartymi na sztucznej inteligencji. Pierwszy kurz, który wywołały ChatGPT i googlowski Bard, zdążył opaść, a użytkownicy przyzwyczaili się, żę tego typu narzędzia zostaną z nami na dłużej. Okazało się, że ani nie zrewolucjonizowały one rynku, ani nie pozbawiły pracy specjalistów, jak wiele osób przewidywało. Mają jednak ogromny wpływ na to, jak będzie wyglądało wiele zawodów.

Twórca pierwszego, który zatrząsł rynkiem, czyli ChatGPT, to Sam Altman. Milioner, współzałożyciel OpenAI jest znany na rynku m.in. ze wspólnych przedsięwzięć z najbogatszym człowiekiem świata – Elonem Muskiem, a także z tego, że panowie niespecjalnie za sobą przepadają, co potrafią pokazać w swoich niezbyt uprzejmych wymianach zdań w portalu X.

Sam Altman odchodzi z OpenAI

W godzinach wieczornych w piątek 17.11 firma OpenAI, która stoi za ChatGPT poinformowała, że Sam Altman nie będzie dłużej jej prezesem. Szokująca dla rynku informacja miała jeszcze bardziej szokujące uzasadnienie. W oświadczeniu wydanym przez firmę czytamy, że “rozstanie z panem Altmanem jest następstwem szczegółowej kontroli procesów przez radę nadzorczą, która wykazała, że nie był on szczery w swojej komunikacji z radą nadzorczą”.

Członkowie rady nadzorczej OpenAI przyznali również w wydanym oświadczeniu, że w związku z wynikami kontroli, zarząd nie ma dłużej pewności w zdolność Sama Altmana do dalszego kierowania firmą. Pełniącą obowiązki prezesa została dyrektorka ds. technologicznych Mira Murati. Będzie sprawowała to stanowisko do czasu oficjalnego wyboru nowego prezesa.

