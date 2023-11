Biznes zachwyca się sztuczną inteligencją. Na rynku pojawiają się nowe zawody związane z AI

– Jesteśmy na początku technologicznej drogi, ale pozytywny trend już ma miejsce w wielu polskich przedsiębiorstwach — mówią specjaliści od rynku pracy. – Rodzime firmy chętnie wprowadzają narzędzia oparte o sztuczną inteligencję, gdyż zapewnia im to przewagę nad konkurencją — dodają. Maszyny bowiem pomagają w tworzeniu dokładnych prognoz dla firm oraz wykorzystują skomplikowane obliczenia czy zaawansowane algorytmy do przekształcania procesów biznesowych.

Sztuczna inteligencja odmieni rynek pracy

To jednak dopiero początek zmian, jakie czekają polskie spółki, gdyż możliwości związane z AI wiążą się z potrzebą nowych kompetencji w zespołach. Eksperci wskazują również, jakie umiejętności powinni obecnie rozwijać pracownicy, by sprostać cyfrowym wymogom.

Zgodnie z badaniami Harvard Business Review, liderzy wskazują dwie fundamentalne kategorie umiejętności, które obecnie powinny charakteryzować pracowników w środowisku biznesowym. „Pierwszą z nich są umiejętności interpersonalne takie jak: zdolność do dystansowania się od emocji, rozwiązywanie konfliktów, praktyka uważności oraz komunikacja. Druga kategoria to wiedza specjalistyczna” – czytamy w raporcie.

Sztuczna inteligencja. Ewolucja lub rewolucja pojawi się również w marketingu

Autorzy badania podkreślają zarówno znaczenie utrzymywania i pielęgnowania tej wiedzy wśród bardziej doświadczonych pracowników, jak i również kluczową rolę w przekazywaniu i rozwijaniu tych kompetencji wśród młodszych, mniej doświadczonych pracowników.

– Wraz z rozwojem nowych technologii przeobrażeniu ulega także rynek pracy — mówi Anna Kołodziej, content marketing manager magazynu sprawny.marketing. – Ewolucja, a być może nawet rewolucja dotyczy także branży marketingowej. Ekspresowy rozwój AI, która daje coraz więcej możliwości, pojawianie się nowych zawodów. To wszystko sprawia, że konieczny będzie rozwój nowych kompetencji — dodaje.

Sztuczna inteligencja kreuje nowe zawody. Jednym z nich jest „prompt engineer”

Jak wynika z raportu „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”. Ponad połowa respondentów (52 proc.) jest przekonanych, że sztuczna inteligencja wpłynie na rozwój ich kariery i nie będzie miała nic wspólnego z utratą przez nich pracy.

W podobnym tonie wypowiadają się rekruterzy. Oprócz korzyści, jakie może przynieść korzystanie z AI, mówią również o nowych zawodach, jakie pojawiły się na rynku. Jednym z nich jest „prompt engineer”. Specjaliści tej profesji współpracują z różnymi zespołami, aby zidentyfikować potrzeby biznesowe i wymagania projektowe. – Można ich sprowadzić do roli „mediatorów” między ludzkimi potrzebami a możliwościami sztucznej inteligencji, czego efektem są intuicyjne i skuteczne rozwiązania — twierdzi Piotr Szkoda, AI product manager w magazynie sprawny.marketing.

Sama sztuczna inteligencja to za mało. Niezbędni są ludzie

Jego zdaniem praca ta wymaga zrozumienia niuansów i ograniczeń modeli sztucznej inteligencji i dostosowania do zmieniających się potrzeb i trendów rynkowych. „Prompt Engineer” to praca dla osób, które chcą być na froncie technologicznej innowacji, łącząc techniczną wiedzę z kreatywnym podejścteiem do rozwiązywania problemów.

Eksperci podkreślają, że sama sztuczna inteligencja to za mało, by odnieść sukces w biznesie. Ich zdaniem osiągnięcie przewagi konkurencyjnej nie będzie możliwe bez udziału zespołu w procesie biznesowym. „Badania wskazują, że pośpiech w zastępowaniu ludzi przez AI jest błędem. Sztuczna inteligencja wciąż pozostaje narzędziem, które wymaga ludzkiego nadzoru, intuicji oraz kreatywności” — czytamy w raporcie.

Platformy oferują szkolenia w nowych profesjach. AI przyciąga kandydatów

Z kolei Maja Gojtowska, konsultantka procesów HR przekonuje, że już wkrótce będziemy obserwować pewien dualizm na rynku pracy. – Stanowiska z pracą powtarzalną będą automatyzowane, ale obok nich powstanie druga grupa zawodów wysoko wyspecjalizowanych, których zastąpić się nie da — mówi ekspertka w rozmowie z Wporst.pl.

– Bo to, czego sztuczna inteligencja wciąż nie potrafi wykonywać to myślenie krytyczne. No i ktoś AI będzie musiał zaprogramować — dodaje. Już dziś na platformach typu Cursea.com dostępne są szkolenia ułatwiające przekwalifikowanie się na takie role jak Artificial intelligence (AI) engineer, czy Machine learning engineer.

