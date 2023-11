Autorska kolekcja Sylwii Nowak we współpracy z marką Pierre René

Kolekcja składająca się z palety cieni do oczu, maskary i żelu do brwi to propozycje, które sprawdzą się zarówno podczas codziennego makijażu, jak i na większe wyjścia. To produkty, które warto mieć w swojej kosmetyczce, aby na co dzień cieszyć się łatwością ich użycia!

Już jako nastolatka uwielbiałam malować siebie i przyjaciółki. Makijaż to wizualny aspekt, który dodaje pewności siebie każdej z nas. Mi również – dziś jako młodej mamie na codzień, pomaga ukryć niedoskonałości po nieprzespanej nocy. Natomiast na wielkie wyjścia czy plany teledysków pomaga kreować moją bardziej przebojową „twarz”. Dlatego stworzenie własnej linii kosmetyków było moim marzeniem od dawna. Chciałabym, by każda z nas używając jej miała okazję poczuć się wyjątkowo! Niezależnie od tego czy masz ochotę stworzyć makijaż dzienny czy wieczorowy, spokojny czy szalony – produkty z mojej kolekcji Colors Of Your Mood dopasują się do Twojego nastroju i pomogą stworzyć makijaż, w którym poczujesz się pewniej siebie” – dodaje Sylvia.

Sylvia Novak dała się poznać szerszej publiczności dzięki występom w takich serialach, jak m.in. "Barwach szczęścia", "Pierwszej miłości" i "Na wspólnej".

Obecnie Sylvia pracuje nad materiałem na pierwszą płytę z producentami z Polski, Francji, Portugalii i Niemiec. Do tej pory wydała 12 utworów. Ukończyła I st. Szkoły Muzycznej w klasie fortepianu im. Grażyny Bacewicz w Radomsku. Uczęszczała także do „Szkoły piosenki” Elżbiety Zapendowskiej i Andrzeja Głowackiego, a także do „AktoRstudio” Romy Gąsiorowskiej. Jest również bardzo aktywna w przestrzeni internetowej, na Instagramie śledzi ją już ponad 253k obserwatorów.

Single Sylvii, takie jak "me gusta" czy „światła miast” są nie tylko grane przez radia, ale zdobyły już również ponad milionowe wyświetlenia na kanale YouTube.