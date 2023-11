McDonald’s zaoferuje nową usługę. Nakarmi również twój samochód

Najbardziej znana na świecie sieć restauracji fast food – McDonald’s właśnie ruszył z nową ofertą we Francji. W punkcie w Noisy-le-Grand na przedmieściach Paryża stanęła niespotykana dotąd instalacja.

W McDonald’s naładujesz samochód elektryczny

Klienci, którzy odwiedzą restaurację, będą nie tylko mogli się szybko najeść, ale także naładować swój samochód elektryczny. Dzięki współpracy z francuskim gigantem energetycznym EDF, a także firmą ABB, na parkingu tej restauracji, a niebawem też kolejnych, stanęła ładowarka do “tankowania” elektryków. Do 2025 roku, zgodnie z podpisaną między firmami umową, w okolicach 700 lokali ma powstać aż 2000 punktów ładowania. Odpowiada to niemal połowie wszystkich restauracji sieci we Francji.

W ten sposób McDonald’s wpisuje się w widoczny trendu tworzenia ładowarek przez duże sieci handlowe.

Szybkie ładowanie w McDonald’s

Zainstalowane ładowarki to sprzęt o mocy 150 kilowatów. Są to więc szybkie ładowarki, które pozwalają na naładowanie baterii w około 20 minut. McDonald’s podaje, że to podobny czas, jak ten, który klienci spędzają w restauracji na jedzeniu.

„Le Figaro” poinformował, że koszt ładowania ma wynieść 35 eurocentów za kW, co w przeliczeniu na 100 km zasięgu daje kwotę około 5-6 euro.

Jak przypomina portal bankier.pl, polskie przepisy nakazują, aby przed każdym budynkiem niemieszkalnym, który ma co najmniej 20 miejsc parkingowych zainstalowana było przynajmniej jedna stacja ładowania samochodów elektrycznych. Oznacza to, że podobnych rozwiązań, jak w przypadku francuskich McDonald’sów można spodziewać się już niebawem także w Polsce. Trzeba jednak zaznaczyć, że na razie nie ma żadnych oficjalnych informacji na temat wprowadzania tego typu rozwiązania w Polsce.

