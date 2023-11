Porażka PiS w sprawie 24 grudnia. Projekt rządowy przepadł

W tym roku jedna z niedziel handlowych wypaść miała 24 grudnia – wybór daty dziwny, bo z innych przepisów wynika, że w Wigilię Bożego Narodzenia sklepy mogą być otwarte tylko do godziny 14. Nie daje to handlowcom szansy na efektywną sprzedaż, stąd apele do rządu, by przenieść niedzielę handlową na inny dzień. 20 listopada do Sejmu wpłynął rządowy projekt noweli ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, który został przyjęty przez rząd.

Niedziela handlowa 24 grudnia. Posłowie omawiali dwa projekty

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zaproponowano, abyWigilia była dniem objętym zakazem handlu. Wskazano, że rozwiązanie to jest uzasadnione szczególnym czasem, jakim jest Boże Narodzenie oraz spotkaniami rodzinnymi Polaków. Jednocześnie zaproponowano, aby tzw. niedziela handlowa wypadała 10 grudnia. Zgodnie z projektem handel tego dnia miałby się odbywać do godz. 14.

W poniedziałek projektem zajęli się posłowie z sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju. Propozycja ta nie przekonała posłów. W projekcie, przygotowanym przez

Inny projekt przygotowali posłowie Polski 2050 – Trzeciej Drogi. Napisano w nim, że jeśli niedziela poprzedzająca dzień Bożego Narodzenia przypada na dzień 24 grudnia, to zakaz handlu nie będzie obowiązywał „w dwie kolejne niedziele poprzedzające niedzielę przypadającą na 24 grudnia”. Tym samym niedziela 24 grudnia będzie dniem wolnym od handlu, a sklepy mogłyby być otwarte 10 i 17 grudnia. Właśnie ten projekt został przyjęty.

Które sklepy mogą być otwarte w niedziele handlowe?

Nie wszystkie sklepy musza być zamknięte w niedziele niehandlowe. W ustawie wymieniono listę wyjątków, które mogą działać niezależnie od zakazu. Wśród nich znajdują się:

stacje benzynowe;

restauracje i bary;

kwiaciarnie;

piekarnie i cukiernie;

apteki;

lodziarnie;

sklepy, w których za ladą stoi właściciel;

lecznice dla zwierząt;

dworce i porty lotnicze;

kioski;

placówki pocztowe.

Ryszard Petru jest za zniesieniem zakazu handlu

Szef sejmowej Komisji Finansów Ryszard Petru jest zwolennikiem zniesienia zakazu handlu w niedziele. – Ja jestem zwolennikiem tego, aby wszystkie niedziele były handlowe, ale wiem, że trzeba szukać kompromisu w koalicji. Albo będą wszystkie handlowe, albo co druga. Musimy szukać rozwiązania, które poprze większość sejmowa – powiedział.

– Trzeba wyjść z sytuacji, gdy wszystko jest zakazane i rząd im mówi, kiedy mają odpoczywać. Chodzi też o gospodarkę. Tracimy ogromne pieniądze przez to, że handel nie działa w niedzielę – dodał szef Komisji Finansów.

