AI zabierze pracę urzędnikom? Sztuczna inteligencja będzie wspierać administrację w Polsce

Logistyka, transport, bankowość, motoryzacja, handel czy medycyna — to tylko kilka z wielu dziedzin, w których na co dzień wykorzystuje się narzędzia oparte o sztuczną inteligencję. Maszyny pomagają nie tylko w tworzeniu dokładnych prognoz dla firm, ale również wykorzystują skomplikowane obliczenia czy zaawansowane algorytmy do przekształcania procesów biznesowych. AI jest także nieodłącznym elementem badań naukowych i nowoczesnej medycyny.

Sztuczna inteligencja. Adminiastracja publiczna skorzysta z nowoczesnych technologii

Jak przekonują eksperci, rozwiązania z użyciem nowoczesnych technologii potrafią zapewnić firmom przewagę nad konkurencją, pomogą także w rozwiązaniu wielu problemów społecznych. Sztuczna inteligencja może wspierać nie tylko biznes, ale również administrację publiczną w Polsce — przekonują eksperci. I zachęcają przedstawicieli sektora publicznego do korzystania z możliwości, jakie oferuje z AI, która już wkrótce stanie się jedną z najważniejszych technologii przyszłości.

Grupa Badawcza SoDA AI Research Group zaprezentowała raport „Współpraca Człowieka z AI: Perspektywy dla polskiego sektora publicznego”. To pierwsze tego typu badanie, jakie powstało w Polsce. Obszerna publikacja została opracowana przez kilkudziesięciu autorów z 12 firm polskiego sektora nowych technologii.

Przedstawiono w niej najciekawsze przykłady zastosowań opartych o sztuczną inteligencję i GenerativeAI z biznesu i sektora publicznego z całego świata. Opisano również różne wyzwania związane z ich efektywnym wykorzystaniem w krajowej administracji.

Sztuczna inteligencja. Dokument zawiera liczne przykłady działań w administracji

„W raporcie znajdziemy wiele publikacji, począwszy od zbiorczej analizy wpływu AI na sektor publiczny, po specjalistyczne artykuły branżowe” — przekonują autorzy publikacji. Ich zdaniem przykłady obejmują wykorzystanie sztucznej inteligencji w usługach publicznych, służbie zdrowia, transporcie, edukacji, wymiarze sprawiedliwości, a także w kulturze i muzeach.

„Dokument zawiera pokaźny zbiór artykułów dotyczących zagadnień i wyzwań przydatnych w każdym obszarze sektora publicznego, niezależnie od tego, czy mowa o gminie, powiecie, czy instytucjach krajowych” — dodają eksperci.

– W naszym raporcie przechodzimy poza teoretyczne rozważania, prezentując konkretne przykłady wykorzystania sztucznej inteligencji w różnorodnych segmentach biznesowych — mówi Sebastian Kondracki, chief innovation officer w Deviniti oraz członek rady programowej SoDA AI Research Group.

„Przykłady obejmują zastosowanie AI w leczeniu zaćmy w Szpitalu Uniwersyteckim w Singapurze, wykorzystanie chatbotów przez U.S. General Services Administration, Gdyńskim Centrum Kontaktu czy obsłudze mieszkańców stanu Missisipi, aż po rekonstrukcję historycznych pamiątek przez Włoski Instytut Technologii” – czytamy.

Czytaj też:

Modelka ma ponad 100 tys. followersów. Stworzyła ją sztuczna inteligencjaCzytaj też:

Robotyzacja odmieni rynek pracy. Niektóre zawody mogą zniknąć z powodu technologii