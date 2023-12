Cybex odnosi podwójne zwycięstwo w testach ADAC

W testach weryfikowano kultowe produkty marki Cybex, w tym m.in:

Cloud T + Baza T ZWYCIĘZCA TESTU*, z ogólną oceną “DOBRY” (1.7) – włączając w to wyjątkową ocenę za bezpieczeństwo “BARDZO DOBRY” (1.3).

Solution T i-Fix ZWYCIĘZCA TESTU w kategorii od ok. 4 do 12 r.ż. z ogólną oceną “DOBRY” (2.0).

Sirona T i-Size + Baza T została nagrodzona w kategorii do ok. 4 r.ż. z ogólną oceną “DOBRY” (2.3) i najlepszą oceną w kategorii fotelików dziecięcych od urodzenia do czwartego roku życia.

Cloud T i-Size + Baza T: Dzięki ergonomicznej, całkowicie płaskiej pozycji leżącej, gdy jest używany jako system podróżny lub pozycji półleżącej z Bazą T, Cloud T i-Size jest idealnym towarzyszem dla dzieci od urodzenia do około 24 miesięcy. Zapewniając dziecku wygodę na każdym kroku dzięki innowacyjnej wentylacji powietrza, zapewnia elastyczność, której potrzebuje każda rodzina.

Wszystko dla bezpieczństwa

Sirona T i-Size + Baza T: To doskonałe rozwiązanie od urodzenia do 4 roku życia. Ten fotelik samochodowy montowany tyłem do kierunku jazdy zapewnia doskonałą ochronę, zmniejszając ryzyko urazów głowy lub szyi i poprawiając bezpieczeństwo o 50%**. Dzięki mechanizmowi obrotu 360° umożliwiającemu łatwe wkładanie i wyjmowanie dziecka z pojazdu oraz prostej regulacji jedną ręką Sirona T i-Size łączy w sobie luksusowy komfort i najwyższą funkcjonalność. Wyposażona w system wszechstronnej wentylacji powietrza zapewnia maluchowi przyjemne uczucie chłodu.

Solution T i-Fix: najlepsze rozwiązanie do czasu, aż Twoje dziecko skończy 12 lat. Regulowana wysokość i szerokość, a także opatentowany odchylany zagłówek, który utrzymuje głowę dziecka w bezpiecznej strefie, zapewniając jej aż siedmiokrotnie wyższą ochronę***, sprawia, że Twoja pociecha czuje się komfortowo, gdy zasypia. Dzięki zaawansowanej ochronie przed uderzeniem bocznym i wszechstronnej wentylacji, Solution T i-Fix jest wyborem dla rodziców, którzy chcą dla swojego dziecka wszystkiego, co najlepsze.

Ten najnowszy sukces jest następstwem godnego uwagi wyniku modelu Anoris T i-Size, który w 2022 r. z oceną „BARDZO DOBRY” (1,5) został ZWYCIĘZCĄ TESTU ADAC.

Anoris T i-Size posiada pierwszą na świecie zintegrowaną poduszkę powietrzną chroniącą całe ciało dziecka, zapewniającą o ok. 50% wyższy poziom bezpieczeństwa w porównaniu z fotelikiem samochodowym montowanym przodem do kierunku jazdy w przypadku zderzenia czołowego****.

Misja: troska o najmłodszych

„Od momentu założenia firmy CYBEX naszą szczerą ambicją jest tworzenie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo naszych dzieci. Dlatego jesteśmy zachwyceni ocenami naszej linii T-Line w najnowszych testach ADAC, ponieważ podkreślają one nasze zaangażowanie w najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Zdobycie ponad 500 nagród napawa nas dumą i motywuje do dalszego przesuwania granic, by nasze produkty stawały się jeszcze bezpieczniejsze”, powiedział Johannes Schlamminger, CEO CYBEX.

O CYBEX

Założona przez Martina Pos’a w 2005, marka CYBEX oferuje szeroką gamę produktów, których celem jest zapewnienie nowoczesnym rodzinom bezpieczniejszych i wygodniejszych rozwiązań, które mogą włączyć do swojego stylu życia. Wszystkie produkty stworzone przez niemiecką firmę są w pełni zgodne z przyświecającą zasadą CYBEX D.S.F. (Design. Safety. Funcionality.), która reprezentuje unikalne połączenie wyróżniającego się designu, najwyższych standardów bezpieczeństwa i inteligentnej funkcjonalności – podstawy codziennego życia „For all tomorrows people”.

Więcej informacji: www.cybex-online.com

* współdzielony z innym produktem

** w porównaniu z tym samym fotelikiem ustawionym przodem do kierunku jazdy; wyniki testów wewnętrznych z zastosowaniem kryteriów testu zderzenia czołowego ADAC.

*** w porównaniu do sytuacji, kiedy głowa znajduje się poza strefą bezpieczeństwa z tym samym produktem (HIC 36), zgodnie z kryteriami testu zderzenia bocznego ADAC (27 km/h).

**** Wyniki testów wewnętrznych z zastosowaniem kryteriów testu zderzenia czołowego ADAC.