Znany ekspert typowany na następcę Marcina Horały. Jest krytyczny wobec CPK

Nie wiadomo, czy nowy rząd będzie kontynuował budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, a jeśli już, to w jakim zakresie. Oprócz megalotniska pod Warszawą projekt obejmuje rozbudowę kolei dużych prędkości oraz wiele mniejszych inwestycji kolejowych w różnych regionach. W koalicji rządzącej zdania co do zakresu dalszych prac są podzielone. Koalicjanci wiele tygodni temu zapowiedzieli, że zlecą audyt, który pomoże ocenić sens dalszych działań.

Co dalej z CPK?

Do CPK odniósł się Donald Tusk we wtorkowym expose.

– Przyszłość CPK rozstrzygnie się w sposób transparentny – zapowiedział Tusk. Zapewnił, że pełnomocnik rządu do spraw CPK „w sposób otwarty, czytelny, bez jakichś dziwnych sytuacji, jakie towarzyszą od samego początku tego projektu, na oczach wszystkich Polek i Polaków zdecydują o tym, jaka jest przyszłość CPK i będą uczestniczyli w tym procesie wybitni i bezstronni eksperci”. – Będzie to projekt, który będzie służył Polsce w sposób najbardziej racjonalny – dodał nowy premier.

W środowym wywiadzie poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski pytany o przyszłość CPK wskazał, że pełnomocnikiem ds. CPK będzie prawdopodobnie poseł Maciej Lasek. – Osoba bardzo kompetentna, świetnie do tego przygotowana – dodał, chwaląc nowego pełnomocnika..

– Po to jest parlament, komisje, by nie na zapleczu jakiejś partii politycznej, tylko właśnie w parlamencie wraz z rządem, takie decyzje zapadały – podkreślił Napieralski.

Maciej Lasek typowany na nowego pełnomocnika ds. CPK

Nazwisko Macieja Laska nie po raz pierwszy pojawiło się w rozmowach o przyszłości jednej ze sztandarowych propozycji poprzedniego rządu. Kilka miesięcy temu „Tygodnik Solidarność” napisał, że Lasek „będzie miał za zadanie zamknięcie projektu CPK i zadbanie o to, żeby nie dało się do niego wrócić”. Na tak radykalne rozważania jest jednak stanowczo za wcześnie.

Sam zainteresowany jest zwolennikiem rzetelnego audytu i podejmowania decyzji w oparciu o twarde dane. W rozmowie z money.pl zaraz po wyborach powiedział, że „ma powody, by sądzić, że uzasadnienie całego projektu jest bardzo wątpliwe”. - Pod tym względem absolutnie nie różnimy się z naszymi koalicjantami, oceniając to przedsięwzięcie jako przeskalowane i rozdmuchane – stwierdził wówczas.

Maciej Lasek jest specjalistą mechaniki lotu. Szerokiej publiczności dał się poznać jako przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (funkcję tę pełnił w latach 2012-2016).

Do tej pory pełnomocnikiem rządu ds. CPK był poseł PiS Maciej Horała. Za realizację wszystkich działań związanych z CPK odpowiadała samodzielna spółka CPK.

