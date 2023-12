Pierwszy taki debiut od miesięcy. Murapol wszedł na giełdę

W miniony piątek na giełdzie debiutowała Grupa Murapol, deweloper działający w Polsce od ponad 22 lat. W tym czasie oddał 411 budynków z około 27,2 tys. lokali.

Posiadany przez Murapol bank ziemi umożliwia oddanie kolejnych 19,8 tys. lokali w 17 miastach Polski. To pierwszy debiut na GPW od grudnia 2021 r. Wartość oferty publicznej wyniosła 400 mln zł, a do sprzedaży trafiły istniejące akcje należące do większościowego akcjonariusza spółki, tj. Aeref V PL Investment, podmiotu należącego do funduszy zarządzanych przez Real Estate Group w Ares Management.

Murapol zadebiutował na giełdzie

Kurs akcji Murapolu na otwarciu w pierwszym dniu notowań na GPW wzrósł o 13,6 proc. – do 37,5 zł. Debiut na warszawskim parkiecie jest zwieńczeniem oferty publicznej akcji, której wartość sięgnęła około 404 mln zł. Kapitalizacja Spółki, wynikająca z ostatecznej ceny akcji sprzedawanych w ofercie, wynosi około 1,35 mld zł.

– Uważamy, że przychylność rynku i zainteresowanie naszym biznesem przyniosły sukces oferty. Posiadamy liczne przewagi konkurencyjne, w tym ugruntowaną pozycję rynkową, ofertę produktową skierowaną do szerokiego grona klientów oraz sprawdzony model biznesowy, który okazał się skuteczny także w okresie zmiennej koniunktury. Mamy także jasną strategię dalszego rozwoju Grupy Murapol, która wierzymy, że umożliwi nam budowanie wartości dla wszystkich akcjonariuszy – powiedział Nikodem Iskra, prezes Grupy Murapol.

Murapol planował debiutować na GPW już dwa lata temu, ale z powodu zastoju na ryku nieruchomości opóźnił wejście na giełdę. Wydaje się to dobrą decyzją: w 2021 roku sprzedaż nowych mieszkań szorowała po dnie, co było skutkiem wysokich stóp procentowych, natomiast od kilku miesięcy transakcja goni transakcję, co jest z kolei zasługą rządowego programu dopłat do kredytów.

Wyniki Murapolu

W latach 2020-2022 Grupa Murapol odnotowała wzrost łącznych przychodów ze sprzedaży do ponad 1 mld zł w 2022 roku z 854,4 mln zł w 2020 roku, co oznacza średni roczny wzrost (CAGR) na poziomie 8,5%. Skorygowana EBITDA wzrosła do 282,5 mln zł w 2022 roku ze 195,4 mln zł w 2020 roku, natomiast zysk netto z działalności kontynuowanej wzrósł do 212,9 mln zł w 2022 roku z 91,2 mln zł w 2020 roku.

W okresie pierwszych 9 miesięcy 2023 roku łączne przychody ze sprzedaży wyniosły 966,9 mln zł, co oznacza wzrost o 19,1 proc. r/r. Skorygowana EBITDA wyniosła 275,9 mln zł (+12,6 proc. r/r), a zysk netto wyniósł 189,9 mln zł (+1,2 proc. r/r).

Pierwszy bank zawiesił przyjmowanie wniosków

Przyszłość programu „Bezpieczny kredyt 2%” jest niepewna. Nowy minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman zapewnił, że rząd pracuje nad kontynuacją projektu PiS.

– W tej chwili zaproponujemy kontynuacji tego programu, a jak ten program będzie kontynuowany na początku przyszłego roku, to przejdziemy do bardziej kompleksowego programu, który będzie oddziaływał nie tylko na rynek popytu, ale także na rynek podaży. Chciałbym go trochę zmodyfikować tak, aby był otwarty dla większej liczby naszych rodaków, może uda się go potanić, nie powodując kosztów dla budżetu państwa – powiedział minister Hetman.

Takiej pewności nie mają jednak banki. Bank Ochrony Środowiska zapowiedział, że 29 grudnia 2023 r. „czasowo” wstrzyma przyjmowanie wniosków o udzielenie kredytów z dopłatą. Powodem jest wyczerpanie limitu dopłat w ramach programu: kończy się budżet zarezerwowany na ten cel w latach 2023-2024, a być może nawet już się skończyły, o czym dowiemy się, gdy zostaną rozpatrzone wszystkie wnioski kredytowe.

„Decyzja ta ma na celu zapewnienie przeprocesowania przez BOŚ wszystkich złożonych do tego czasu wniosków w terminie do 7 stycznia 2024 roku” – dodał.

Bank zapewnił, że decyzji tej nie należy interpretować jako wycofanie się banku z programu Pierwsze Mieszkanie. „W przypadku kontynuowania programu w 2024 roku, BOŚ zamierza pozostać jego aktywnym uczestnikiem” – napisano w komunikacie.

Czytaj też:

Eksperci apelują o kontynuację Bezpiecznego kredytu 2 proc. „Dobrze by było..."Czytaj też:

Bezpieczny kredyt. Czy singiel straci dopłatę, jeśli zwiąże się z kimś, kto posiada mieszkanie?