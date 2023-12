Polski Holding Hotelowy świętuje ćwierćwiecze

Założony jako projekt Polskich Portów Lotniczych (PPL) z kapitałem zakładowym wynoszącym zaledwie 100 tys. zł, PHH został powołany do życia z zadaniem budowy hotelu Courtyard by Marriott przy warszawskim Lotnisku Chopina. Ta początkowa inwestycja stała się fundamentem pod rozbudowę i konsolidację, która w ciągu kolejnych lat przekształciła PHH w największą grupę hotelową w Polsce z polskim kapitałem.

Rozwój PHH nabrał szczególnego tempa od 2016 roku, obejmując modernizacje istniejących obiektów oraz ekspansję przez akwizycje i nowe projekty, w tym wprowadzenie na rynek międzynarodowych marek hotelowych. Bardzo istotnym momentem dla PHH był rok 2019. To wtedy firma przeszła rebranding i zintensyfikowała swoje działania w kierunku konsolidacji państwowych obiektów hotelarskich, co znacząco przyczyniło się do wzrostu wartości firmy.

PHH, idąc śladem globalnych trendów, obecnie nie tylko rozwija swoje portfolio, ale również wyznacza nowe standardy w zakresie odpowiedzialności społecznej i ekologicznej.

Firma wykorzystując swoje bogate doświadczenie i zasoby, skutecznie łączy rozwój biznesowy z zaangażowaniem na rzecz społeczności oraz środowiska, demonstrując, że zrównoważony rozwój jest integralną częścią jej strategii biznesowej.

Dzisiejszy PHH to nie tylko lider w branży hotelarskiej, ale także wzór odpowiedzialnego przedsiębiorstwa, które rozumie swój wpływ na społeczeństwo i środowisko. W sumie grupa liczy ponad 50 obiektów zlokalizowanych w różnych częściach Polski, z blisko sześcioma tysiącami pokoi. Dzięki temu Grupa PHH jest największą grupą hotelową w kraju wyłącznie z polskim kapitałem współpracującą – jako franczyzobiorca – z czołowymi światowymi sieciami hotelowymi, takimi jak Marriott International, Hilton International, Best Western Hotels&Resorts, InterContinental Hotels Group, Louvre Hotels Group i Accor.

Marka „Halo” i globalne sieci hotelowe

Ostatnie lata przyniosły wprowadzenie własnej marki hotelowej Halo, zapowiadanej już wcześniej, w 2019 roku. Zorientowana na potrzeby turystów szukających komfortowego wypoczynku w pięknych lokalizacjach Polski, marka Halo zaznacza póki co swoją obecność w takich miejscach jak Szczyrk, Hel, Toruń i Szczecin.

Halo to również istotny krok milowy dla PHH, który do 2028 roku planuje rozszerzyć tę markę o kolejne obiekty, umacniając swoją pozycję na rynku.

Osiągnięcia PHH są widoczne także w ramach współpracy z globalnymi markami hotelowymi. Courtyard by Marriott Warsaw Airport, należący do PHH, został wyróżniony przez gości sieci Marriott International, zdobywając pierwsze miejsce w regionie EMEA. To tylko jeden z przykładów, jak jakość usług i zaangażowanie pracowników PHH wpływają na międzynarodowe uznanie.

Najlepszy personel i wsparcie dla Ukrainy

Kluczem do sukcesu PHH jest również dbałość o pracowników, a jej wyrazem – program Ambasador, co zostało docenione nawet na arenie międzynarodowej.

Inicjatywy w programie Ambasador skupiają się na zaangażowaniu społecznym i wzajemnym wsparciu, za co PHH otrzymał międzynarodową nagrodę Employer Brand Management Awards 2023. To dowód na to, że PHH jest nie tylko liderem w branży, ale również pionierem w budowaniu kultury organizacyjnej i marki pracodawcy.

Warto podkreślić, że PHH ma światowej klasy personel, jak choćby najlepszego managera sieci Marriott na świecie, szefa kuchni hotelu Courtyard, Piotra Laseckiego,dyrektora Hampton by Hilton Warsaw Airport, Matthieu Carrour docenionego przez Hilton z okazji 10-lecia pracy, czy zespół recepcji hoteli Courtyard i Renaissance nagrodzony za wybitne osiągnięcia w realizacji międzynarodowego programu lojalnościowego Marriott Bonvoy.

Co więcej, nie można pominąć społecznej roli PHH, szczególnie widocznej w działaniach na rzecz Ukrainy.

Firma udostępniła ponad 360 tys. noclegów dla uchodźców z Ukrainy, organizowała Śniadania Wielkanocne dla 20 tys. osób i współuczestniczyła w zorganizowaniu 19 transportów tirów z darami.

Te działania zostały docenione przez ukraińskie władze, a prezes PHH, Gheorghe Marian Cristescu, otrzymał podziękowania z rąk premiera Ukrainy, co podkreśla znaczenie firmy w międzynarodowej solidarności i pomocy humanitarnej.

Zrównoważony rozwój i Eco Challenge

PHH nie ustaje też w dążeniach do bycia liderem w zakresie zrównoważonego rozwoju. Program Eco Challenge, uruchomiony w 2023 roku, skupia się na promowaniu świadomości ekologicznej wśród pracowników i gości, poprzez inicjatywy takie jak Eco Gesty, Eco Inspiracje i Eco Inwestycje.

Od obsiewania kwietnych łąk po zbieranie wody deszczowej, PHH pokazuje, jak każda mała akcja może przyczynić się do zmniejszenia śladu węglowego i ochrony naszej planety.

Polski Holding Hotelowy przez ostatnie ćwierćwiecze dał się poznać nie tylko jako dynamicznie rozwijająca się firma w branży hotelarskiej, ale także organizacja z głębokim zaangażowaniem społecznym i ekologicznym. Wprowadzając innowacyjne rozwiązania, rozwijając współpracę z międzynarodowymi partnerami i dbając o swoich pracowników, PHH udowadnia, że sukces biznesowy może iść w parze z odpowiedzialnością społeczną. Działania te stanowią inspirację dla innych przedsiębiorstw, jak również dają nadzieję na lepszą przyszłość dla branży hotelarskiej i społeczeństwa.