30 lat marki marki Franke na polskim rynku. Nowa odsłona firmowego showroomu

14 grudnia w firmowym showroomie w Homepark Janki k. Warszawy firma Franke Polska świętowała swoje 30-lecie. Uroczystość była również znakomitą okazją do zaprezentowania licznie przybyłym gościom showroomu w całkowicie nowej odsłonie, strategii marki oraz przedstawienia nowego Prezesa Zarządu, którym jest obecnie Pan Andrzej Tuleja.

Showroom we współczesnej odsłonie

Nowa odsłona showroomu jest odzwierciedleniem roli kuchni we współczesnych domach jako wielofunkcyjnego środowiska. Tutaj można eksperymentować, relaksować się, dzielić chwilami z bliskimi i prowadzić życie towarzyskie. Kuchnia jest miejscem spotkań nie tylko rodzinnych, ale również prawdziwym sercem domu. „Nową rolę kuchni odzwierciedla warszawski showroom marki, zaprojektowany przez pracownię Uniplan z Kolonii. Jego aranżacja wyraża również dynamizm marki i jej otwartość na zmiany. Showroom jest miejscem, w którym klienci, architekci, projektanci wnętrz, a także klienci indywidualni mogą w komfortowych warunkach zapoznać się z bogatym portfolio produktów Franke oraz uzyskać profesjonalną poradę ekspertów marki”, mówił Dino Giubbilei, Vice President Marketing & Digital Franke Home Solutions.

Nowa strategia i obszary działania

Zmieniający się dom jest naturalną sceną dla produktów Franke, które w przyszłości zawitają do jego kolejnych części. Jak mówi Barbara Borra CEO Franke „Franke Home Solutions to nie tylko przygotowywanie posiłków i gotowanie. Naszym celem jest wykorzystanie specjalistycznej wiedzy i zasobów do tworzenia innowacyjnych produktów obecnych w przestrzeniach mieszkalnych. Szczególnie ważne dla nas są kluczowe zagadnienia jak woda i powietrze. Dlatego koncentrujemy się na rozwiązaniach w zakresie jakości powietrza w pomieszczeniach i wody, które bezpośrednio wpływają na nasze samopoczucie”.

Wyjątkowy wieczór w Showroomie Franke

Uroczystość w Showroomie Franke zgromadziła licznie przybyłych kontrahentów oraz przedstawicieli mediów. Centralę firmy reprezentowali Dino Giubbilei Vice President Marketing & Digital we Franke Home Solutions oraz Paolo Ciacciamani Marketing Planning & Controlling Manager, który należał do zespołu projektowego nowego Showroomu. Gości przywitał Andrzej Tuleja, który objął stanowisko Prezesa Zarządu Franke. Uprzednio pełnił funkcję Dyrektora ds. rynków Europy Środkowej i Południowej w Grupie Franke.

Następnie goście mieli okazję poznać poszczególne strefy showroomu, w których wyeksponowane zostały m.in. wielofunkcyjne okapy z funkcją monitorowania jakości powietrza, rodziny produktów Mythos, Maris i Smart, z których każda jest dostosowana do określonej grupy demograficznej i odpowiada różnej zasobności portfela. Ponadto urządzenia AGD z linii Mythos w modnym, całkowicie czarnym wykończeniu oraz nową linię zlewozmywaków stalowych w eleganckich odcieniach złota, miedzi i antracytu, w których zastosowana została opracowana przez Franke technologia F-inox o doskonałych właściwościach hydrofobowych. W trakcie wieczoru nie mogło zabraknąć pokazu kulinarnego w wydaniu wytrawnym i słodkim, który przygotował Tomasz Jakubiak, juror MasterChef. Ukoronowaniem spotkania był koncert fortepianowy Waldemara Malickiego oraz specjalnie przygotowany jubileuszowy tort i toast.

www.franke.pl