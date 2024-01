Spadek inflacji spowolni, kredyty nie potanieją. Prognozy na 2024 rok

Business Insider zapytał kilkanaście banków i ośrodków analitycznych o to, czego możemy się w gospodarcze spodziewać w najbliższych miesiącach. Ekonomiści przewidują, że bank centralny wróci do luzowania polityki pieniężnej, a główna stopa NBP spadnie na koniec 2024 r. do 5,25 proc. A co ze stopami procentowymi, które przekładają się na wysokość rat kredytów?

„Naszym zdaniem RPP będzie w przyszłym roku kontynuowała proces obniżki stóp procentowych, ale będzie to robić ostrożnie. W sumie oczekujemy redukcji stóp o 75 pb w 2024. Główna stopa NBP wyniesie na koniec przyszłego roku 5 proc. Spodziewamy się, że rytm będą wyznaczały kolejne projekcje NBP (marzec, lipiec, listopad), które pozwolą na lepszą ocenę przyszłych tendencji inflacyjnych" – oceniają analitycy Alior Banku.

Co dalej z zerowym VAT?

Jedną z ostatnich decyzji odchodzącego rządu było przedłużenie zerowego VAT na żywność – obowiązywać będzie do 31 marca 2024 r. Rząd Donalda Tuska będzie miał dwie możliwości: przedłuży tarczę obowiązującą o lutego 2022 roku albo z niej zrezygnuje od kwietnia. Zerowego VAT nie można utrzymywać w nieskończoność, tym bardziej że ceny żywności stabilizują się. Decyzja będzie niepopularna politycznie, ale w pewnym momencie będzie konieczna.Wycofywanie się rządu ze wsparcia dotyczące cen żywności i nośników energii może według ekonomistów Alior Banku spowodować, że w pierwszej połowie roku zobaczymy niższą inflację, a po czerwcu jej wzrost.

„Ze względu na proces wychodzenia z osłon inflacyjnych, inflacja będzie jednak niższa w pierwszej połowie 2024 r. — średnio ok. 4 proc. r/r niż w drugiej połowie — średnio ok. 5,5 proc. r/r” — przewidują analitycy Aliora.

Eksperci PKO BP nie wykluczają jednak, że rząd Donalda Tuska zdecyduje o wydłużeniu zerowego VAT na żywność i osłon związanych z cenami prądu czy gazu.

Eksperci spodziewają się, że inflacja trwale zejdzie do celu dopiero w 2026 r., chociaż część analityków dopuszcza, że może to się stać już w drugiej połowie 2025 r.

Umocnienie złotego już na stałe

Najbliższe kwartały mogą przynieść stabilizację złotego: zdaniem ankietowanych przez Business Insider Polska ekonomistów na koniec br. za euro zapłacimy ok. 4,33 zł, czyli mniej więcej tyle samo co obecnie. Za dolara amerykańskiego zaś 3,93 zł, co również jest podobnym poziomie do notowanych pod koniec ubiegłego roku.

„Postępująca poprawa krajowych perspektyw gospodarczych oraz powyborcza zmiana postrzegania polskiej waluty wśród inwestorów zagranicznych tworzą umiarkowanie optymistyczne perspektywy złotego na 2024 r. Co prawda uważamy, iż zakres potencjalnej aprecjacji polskiej waluty w kolejnych miesiącach nie powinien być znaczący” – oceniają eksperci Banku Millennium.

