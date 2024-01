Te marki miały najlepsze reklamy w 2023 roku. Na podium znani giganci

Reklamy są dziś ważną częścią wielu biznesów. To one pozwalają markom wybić się na rynku i przyciągać coraz to nowszych klientów. Zauważamy je nie tylko na ekranach telewizyjnych czy internecie, ale również w prasie czy na billboardach. Specjaliści w tej dziedzinie sprawdzili, które akcje reklamowe w roku 2023 okazały się najlepsze. Było z czego wybierać.

Najlepsze reklamy 2023 roku

Jak podaje portal dlahandlu.pl listą najlepszych reklam podzielił się ze światem Wojtek Walczak, strategy director w agencji Plej. „Marketing pod presją czynników wewnętrznych, wymuszanych przez makroekonomię i nacisk na krótkoterminową sprzedaż, w naturalny sposób skupił się na ratowaniu wyników, a nie ich kreowaniu. Ale w takich momentach, jak pokazują badania, zazwyczaj wygrywają ci, którzy w markę inwestują. A inwestują w nią zdecydowanie globalni gracze, o których kampaniach więcej niż dwa słowa poniżej” – wskazywał.

Na liście zwycięzców umieścił tak kultowe firmy jak Barbie, IKEA, Uber East czy McDonald's. Kto zdobył pierwsze miejsce? W akcji wygrała marka jubilerska Yes. Hitem okazała się Nowa odsłona kampanii „Jestem Kobietą”. Została doceniona za wyrazistą konwencję, pozycjonowanie i niezwykłą kreację.

Na drugim i trzecim miejscu podium uplasowały się sieci Uber Eats ze spotem „Bo ja też »eat food and go places«, a Wy?” oraz projekt IKEA. Odkryj lepiej pomyślany dom.

Za to doceniono Barbie i McDonald's

Na liście nie zabrakło innych znanych gigantów jak McDonald's i Barbie. Jeśli chodzi o firmę kojarzoną z kultową lalką, to nietrudno zauważyć, że w minionym roku o filmie dotyczącym właśnie świata Barbie było w kinach najgłośniej. Mowa o największej kampanii reklamowej minionego roku, która nie dość, że emanowała kolorami, to jeszcze – jak podaje dlahandlu.pl – „okazała się majstersztykiem globalnego marketingu”.

Z kolei McDonald's zabłysnął kampanią „Daj znaka na Maka”. Zauważono, że zaprezentowano w niej wszystko, co znane i dobrze kojarzone z siecią. Liczył się nie tylko sposób komunikacji, ale też sama konwencja zbudowania przekazu. Znaliście wszystkie z wymienionych reklam?

Czytaj też:

Sukces „Barbie” nie uspokoił inwestorów. Trudny tydzień dla Warner Bros.Czytaj też:

Czy skarb państwa zapłaci za reklamy? Taka konkluzja płynie z wyroku TK.