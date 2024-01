Lombard to już nie jednoosobowa działalność. Nowe przepisy weszły w życie

W niedzielę weszły w życie przepisy ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Przewidują one m.in. maksymalną wysokość odsetek od pożyczek lombardowych, a na przedsiębiorców nakładają obowiązek wpisania się do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej

Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej przewiduje, że konsumenckie pożyczki lombardowe to umowy, w ramach których przedsiębiorca zobowiązuje się oddać do dyspozycji konsumenta środki pieniężne, zaś klient zobowiązuje się do spłaty pożyczki w oznaczonym terminie wraz z odsetkami i pozaodsetkowymi kosztami. Maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów takiej umowy ma być odteraz ustalana zgodnie ze wzorem, który będzie analogiczny do wzoru stosowanego w ustawie o kredycie konsumenckim dla pożyczek zawieranych na okres dłuższy niż 30 dni.

Koszty pozaodsetkowe nie będą mogły przekroczyć 45 proc. kwoty pożyczki.

W interesie klientów jest wcześniejsze spłacenie kwoty pożyczki, bo wtedy całkowity jej koszt ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu. Nie zmienia się jedna z głównych zasad działalności lombardów: stają się one właścicielami przedmiotów, które nie zostały w terminie wykupione. W takiej sytuacji lombard przestaje mieć jakiekolwiek zobowiązania wobec osoby, która przyniosła przedmiot i mogą wystawić go na sprzedaż w ustalonej przez siebie cenie.

Lombardy tylko w formie spółki z o.o. albo akcyjnej

Nowa ustawa nie utrudni klientom korzystania z lombardów: w dalszym ciągu nie będą musieli przedstawiać żadnego dowodu, że zastawiany przedmiot jest ich własnością.

Naruszenie przez przedsiębiorcę przepisów o wysokości odsetek oraz pozaodsetkowych kosztach umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej skutkować będzie zwolnieniem klienta z obowiązku spłaty takich odsetek i kosztów.

Od dziś nie można już prowadzić lombardu w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Dopuszczalne jest to tylko w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej. Ponadto prowadzący lombardy będą musieli dokonać wpisu do rejestru prowadzonego przez KNF. Prowadzenie działalności lombardowej bez wpisu do rejestru będzie stanowić czyn zabroniony zagrożony karą grzywny w wysokości do 500 tys. zł. Jedynie podmioty ujęte w rejestrze będą mogły używać w reklamach i oznaczeniach słowa „lombard”.

A ile jest w Polsce lombardów? Z raportu pt. „Rynek lombardów w Polsce" przygotowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wynikało, że w 2021 roku 1,5 mln klientów mogło korzystać z usług ok. 40 tys. takich punktów.

Autorzy wspomnianego badania zauważyli, że „około 1/3 użytkowników lombardów, którzy skorzystali z ich usług od marca 2020 r., przyznaje, że było to związane z pogorszeniem się ich sytuacji materialnej w związku z pandemią COVID-19. Jak pokazują wyniki w tej grupie, pandemia negatywnie odbiła się na ich finansach. Jednocześnie aż 41 proc. deklaruje, że skorzystanie z lombardu wymusiła na nich odmowa udzielenia kredytu lub pożyczki”.

Czytaj też:

Fala oszustw na OLX i Vinted. Cyberprzestępcy biorą kredyty na swoje ofiaryCzytaj też:

Sprzedajesz na Vinted albo OLX? Pamiętaj o nowym obowiązku